İstanbul, Ankara, İzmir: TOKİ'nin En Büyük Projeleri Hangi İllerde? TOKİ Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin en prestijli sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ'nin yaptığı projeler, pek çok vatandaşın ilgisini çekmektedir. Özellikle "İlk Evim İlk İş Yerim" programıyla gündeme gelen TOKİ'nin bu projesi, orta gelirli vatandaşlara konut sahibi olma fırsatı tanıdı. Peki 2023'te TOKİ'den ev alanlar için ödemeler ne zaman başlayacak?

TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim" Projesi: Peşinat ve Taksit Bilgileri

Projenin tamamlanma oranı yüzde 50'yi bulduğunda, ilgili sözleşmeler imzalanacak. Sözleşme esnasında, belirlenen peşinatlar tahsil edilirken, taksitli ödemeler ise sözleşmeyi takiben gelecek ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ'nin Yeni Projesi Ne Zaman Hayata Geçirilecek?

TOKİ'nin yeni inşaat projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" yılbaşını müteakip start alacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yaptığı son açıklamalara göre, projenin ilk temelleri 2024 yılı içerisinde atılacak. Bulut, 250 bin konutluk bu dev projenin İstanbul'daki ayağının planlandığı gibi ilerlediğini ve yılbaşı sonrası çalışmaların başlayacağını belirtti.

TOKİ'nin bu büyük projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde konutlar inşa edilirken, bu konutların dağılımı 7 bölgeye yapılacak. İstanbul, projeden en büyük payı alarak 50 bin sosyal konutla öne çıkacak. Diğer iller ise Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin ve Bursa 8.650 konutla takip ediyor. Gaziantep'te özellikle 9 ilçede bu proje kapsamında yeni konutlar görmek mümkün olacak.

TOKİ Konutları İçin Peşinat Miktarı Nedir?

Konutların peşinat tutarı, evin genel değerinin yüzde 10'u olarak belirlenmiştir. Ancak, bu oranın üzerinde bir peşinat ödemek isteyen hak sahipleri için de bu mümkün. Eğer konut bedelinin tamamını peşin olarak ödemek isterseniz, bu da kabul edilir. Ancak bu durumda herhangi bir indirim uygulaması söz konusu olmayacaktır. Ek olarak, teslimat sırasında KDV de alınacaktır.