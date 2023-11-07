İsrail’in ‘İnsani Ateşkes’ açıklamasında Türkiye’nin etkisi var

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve heyetiyle bir görüşme yaptı.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Stratejist Kazım Dalkıran, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken’in bir araya gelmesini değerlendirdi.

“Türkiye’nin İsrail’e karşı dik ve yapıcı duruşu tüm dünyanın ABD ve İsrail karşısında blok olmasına katkı sağladı”

Dalkıran, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in 7 Ekim’de başlayan Gazze olayları üzerinden bir ay geçtikten sonra Türkiye’yi ziyarete geldiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu ziyaret öncesinde bölge ülkeleri dışişleri bakanları ile görüşmesi ve özellikle Irak'a da gitmesi önemli bir ayrıntıdır. ABD, İsrail'in ortaya koyduğu soykırım yaklaşımını önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 120 ülkenin ateşkes istemesi karşısında, 14 ülke ile yalnız kalarak yanlış yolda olduğunu gördü. Türkiye'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı ve makul yaklaşım sergileyen ülkelerle birlikte İsrail'in soykırım ve her yönüyle insanlık suçu işleyen yaklaşımlarına karşı dik ve yapıcı duruşu tüm dünyanın ABD ve İsrail karşısında blok olmasına katkı sağladı.

ABD, Türkiye’yi yok saymaya çalışan yaklaşımını bir ay sonra İsrail’in sonuç alamayacağını ve özellikle rehineleri kurtaramayacağını gördükten sonra bölge ülkelerinde bulunan üslerinin de saldırılara uğraması ihtimali ortaya çıkınca daha net anladı.”

Ankara'da ‘soğuk bir şekilde karşılanarak’ ziyaretini tamamladı

Blinken’in Amman’da Ürdün, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları ile görüştüğünü hatırlatan Dalkıran, Batı Şeria’da Mahmud Abbas ile görüşmelerinden sonra Kıbrıs Rum kesimine geçtiğini, buradan, önce çelik yeleklerle Irak ziyaretini tamamladığını, arkasından Ankara'da ‘soğuk bir şekilde karşılanarak’ ziyaretini tamamladığını anlattı.

İsrail’den ‘İnsani Ateşkes’ açıklamasında ziyaret etkisi

“Ziyaret esnasında insani ateşkes ve özellikle rehinelerin durumunun öne çıkarıldığı görülmektedir.” diyen Dalkıran, şöyle devam etti:

“G-7 toplantısı öncesinde Türkiye'de NATO ülkelerinin birlik içerisinde bulunması görüntüsü verilmesi ABD için önemli bir pozisyon oluşturacaktı. İsveç’in NATO üyeliği konusu gündeme alınmıştır.

İsrail’den ‘İnsani Ateşkes’ için bir açıklama yapılması Ankara’da yapılan görüşmelerin etkisi olarak değerlendirilebilir.

İnsani yardımın gecikmesi ve zaiyatların artması durumunda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, tüm dünya karşısında onarılamayacak bir hasar alacak ve özellikle Ortadoğu bölgesinde bulunma imkanları kalmayacaktır.”

Rusya için önemli bir avantaj ortaya çıkardı

Kazım Dalkıran, Rusya açısından da değerlendirmede bulunarak, “İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri desteğinde ve Batı’nın göz yummasıyla ortaya koyduğu soykırım yaklaşımı özellikle Ukrayna savaşı nedeniyle imajı insani boyutta bozulan Rusya için önemli bir avantaj ortaya çıkarmıştır.” diye konuştu.

İsrail vatandaşları da bölgede huzur için Türkiye’nin başat bir rol oynayacağını kabul edeceklerdir

Kazım Dalkıran, şunları söyledi:

“Türkiye önderliğinde İslam İş birliği Teşkilatı ve katkı sağlayacak tarafsız ülkelerin katılımlarıyla bölgede garantörlük dahil uzun vadeli Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması esası çerçevesinde bir barış süreci oluşturulması imkânı ortaya çıkabilecektir.

Bu konuda ihtiyaç olacak maddi desteğin Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde bölge ülkelerinin de katkılarıyla sağlanabileceği değerlendirilmektedir.”

Türkiye'nin insani ateşkes esnasında yardımların yanında bölgede sağlık konusunda önemli görevler ve katkılar yapabileceği anlaşıldığını da vurgulayan Dalkıran, “Türkiye'nin bu konuda ortaya koyduğu insani yaklaşım özellikle İsrail dışında olan Musevi ve Yahudi topluluklar tarafından doğru bir şekilde algılanmış, İsrail içerisinde de İsrail yönetimine karşı bir duruşun ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. İsrail vatandaşları da bölgede huzur için Türkiye’nin başat bir rol oynayacağını kabul edeceklerdir.”