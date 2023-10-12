İsrail'deki Savaş Sonrası Herkes Merak İçinde: Türkiye'de Sığınak Var mı? İşte Türkiye'deki Sığınak Gerçeği!

Türkiye'de, özellikle deprem riski yüksek bir coğrafyada yer alıyor olmanın yanı sıra global politik gelişmeler nedeniyle sığınakların önemi giderek artmaktadır. İnşaat aşamasından sonraki dönemde, birçok sığınak, depo veya ek yaşam alanına dönüştürülerek asıl işlevinden uzaklaştırılmaktadır.

Son yıllarda yaşanan Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin çatışmaları, sığınakların hayati önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Gayrimenkul sektörünün uzman isimlerinden Gülcan Altınay, bu konudaki denetimlerin ve yaptırımların arttırılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Sığınakların Önemi ve Denetim İhtiyacı

Birçok doğal afet ve savaş durumu, konutlarımızdaki sığınak ihtiyacını hatırlatmaktadır. Sığınaklar, nükleer, biyolojik, kimyasal saldırılardan korunma ve doğal afetlerde güvenli bir sığınma yeri sunma amacıyla inşa edilen alanlardır. Ancak, Türkiye'de sığınakların varlığı ve denetlenip denetlenmediği hâlâ belirsizdir.

Gülcan Altınay, "Sığınaklar, özellikle konutların bodrum katlarında yer almalıdır. İmar planlarında bu zorunluluk belirtilmiştir. Ancak, birçok yapıda sığınak olarak gösterilen alanlar sonrasında farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için denetimlerin sıklaştırılması şarttır," şeklinde konuştu.

Türkiye'deki Sığınak Yönetmeliği ve Uygulamaları

Ülkemizde 1500 metrekare ve üzeri alana sahip apartmanlar ile iş yerlerinde sığınak yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Sığınak girişlerinin demir kapıya ve en az bir dik açıya sahip olması gerekmektedir. Havalandırma ise tabii menfezler ve mekanik klima cihazları ile sağlanmalıdır.

Gülcan Altınay'ın vurguladığına göre, "Yapı denetimi sırasında sığınak zorunluluğuna uyulmazsa, iskan belgesi verilmiyor. Ancak, iskan alındıktan sonra birçok yerde sığınaklar farklı amaçlarla kullanılıyor. Örneğin, bazı iş yerleri sığınakları üretim alanı olarak kullanabiliyor," dedi.