İsrail saldırılarında ölen çocukların fotoğrafları İsveç'te sokakta sergilendi

STOCKHOLM (AA)- İsveç'in Göteborg kentinde, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında ölen 69 Filistinli çocuğun fotoğrafları sokakta sergilendi.

İsveç Filistinliler Grubu Derneğince organize edilen eylemde göstericiler Brunnsparken Meydanı'nda toplandı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de düzenlediği bombardımanlarda 69 çocuğun katledildiği belirtilerek, "İsrail'in zalimliğini gözler önüne sermek için bu çocukların fotoğraflarını sokakta sergiliyoruz." ifadeleri kullandı.

Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların unutulmaması için fotoğrafların Göteborg'de sokakta sergilendiğini söyledi.

Yüksel, "Üzerlerine gül iliştirilmiş fotoğraflarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunuldu. Dua edenler oldu, mum yakanlar oldu. İsveçli aktivistler yoldan geçenlere çocukların İsrail tarafından nasıl öldürüldüğünü anlattı.'' dedi.