İsrail Büyükelçisi ve Diplomatları Türkiye'den Ayrılıyor

Konuyla ilgili edinilen bilgilere göre, İsrail diplomatları sadece Türkiye'yi değil, aynı zamanda bölge ülkelerini de kapsayan bir geri çekilme kararı aldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, İsrail hükümeti tarafından alınan bu kararın nedeni güvenlik endişeleri olarak ifade ediliyor. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian dahil olmak üzere tüm diplomatlar, Türkiye'den geri çekiliyor.

2022'de Güven Mektubu Sunulmuştu

Bu gelişme öncesinde İsrail, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yayınlamıştı. Ancak, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci çerçevesinde, karşılıklı büyükelçi atanması kararı alınmıştı. İsrail Büyükelçisi, güven mektubunu Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

Bu son gelişmeler, İsrail'in güvenlik endişeleri nedeniyle bölgedeki diplomatlarını geri çağırma kararı aldığını gösteriyor. İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği merakla beklenirken, diplomatların geri çekilmesi bu dönemdeki gelişmelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.