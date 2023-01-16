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Isparta'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Genel 16.01.2023, 10:49
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ahmet Ç'nin (45) kullandığı 32 AAU 810 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Mahmatlar köyü mevkisinde, Rıdvan Ç. (33) yönetimindeki 20 HV 190 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, otomobilde bulunan Memiş Ç'nin (81), yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı sürücüler ve otomobildeki Perivar Ç. (76) Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Memiş Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü.
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