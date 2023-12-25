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İsmet İnönü, vefatının 50. yılında mezarı başında anıldı

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İsmet İnönü, vefatının 50. yılında mezarı başında anıldı
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi.

Törene, İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile askeri erkan katıldı.

Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.

Burada İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.

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