İskenderun Limanı'nda bir rıhtım daha gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle zarar gören İskenderun Limanı'nda bir rıhtımın daha gemi trafiğine açıldığını belirtti. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremin 11 kenti etkilediğini anımsattı.

Bakanlık ekiplerinin felaketin ardından kıyı tesislerinde hasar tespiti yaptığını ifade eden Uraloğlu, "Limak ve Gübretaş İskenderun limanlarının rıhtımlarında ciddi hasarlar tespit edildi. Özel sektörümüzün dinamizmiyle ivedilikle eylem alması ve Bakanlığımızın gerekli desteği sağlamasıyla, depremden 48 saat sonra, kıyı tesislerimizde operasyonlara planlama dahilinde başlanmıştı." değerlendirmesini yaptı.

İskenderun Limanı'nda bir rıhtımın daha gemi trafiğine açıldığını bildiren Uraloğlu, ilçedeki limanlarda elleçleme ve kapasite artırılarak toparlanma sürecine girildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Yaşanan deprem felaketi sonrası bugüne kadar elleçlenen yük miktarı 2,6 milyon ton, konteyner miktarı ise 250 bin TEU'ya ulaşırken, İskenderun Körfezi'nde elleçlenen toplam yük miktarı ise 52 milyon tona ulaştı." bilgisini paylaştı.

"İskenderun Limanı eski gücüne kavuştu"

Uraloğlu, İskenderun Limak Limanı'nda meydana gelen yangının Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda denizden, karadan ve havadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"İskenderun Limanı, hızla rehabilitasyon çalışmalarıyla eski gücüne kavuştu. 8 Nisan'da ticari amaçlı ilk konteyner gemisi depremden sadece 2 ay sonra elleçleme için ağır hasarını gideren İskenderun Limanı'na yanaşmıştır. İskenderun Limanı'nın ikinci rıhtımı da 29 Mayıs'ta hizmet vermeye başlamıştır. Ekim ayında 300 metre üstü konteynerlerin yanaşabileceği rıhtımlarda ve elleçleme ekipmanlarında tamiratlar tamamlanarak 335 metre boyundaki bir konteyner gemisi İskenderun Limanı'nda başarılı bir şekilde emniyetle elleçlenmiştir. Limanın son hasar alan rıhtımı da aralık ayında tamiratı tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak."

Uraloğlu, 6 Şubat-31 Ekim tarihlerinde İskenderun Bölge Liman Başkanlığı İdari Liman Tesisleri'nde toplam 45 milyon 847 bin 22 ton yük, 444 bin 199 TEU konteyner elleçlendiğini belirtti.

Limanın depremde ağır hasar görmesi ve rutin faaliyetlerine yılın ortasında başlamasına rağmen, çok hızlı ve kısa sürede toparlandığını ve özellikle konteyner elleçleme faaliyetiyle bölge sanayisine hizmet vermeye başladığını bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu değerler, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında depreme rağmen yalnızca yüzde 7 azalma (2022'de aynı dönemde 49,22 milyon ton) göstermekte olup, yıl sonuna kadar geçen yılın değerlerine yaklaşılması öngörülmektedir. 6 Şubat-31 Ekim arasında Limak İskenderun Limanı'nda 2 milyon 573 bin 118 ton yük, 246 bin 391 TEU konteyner elleçlenmiştir."