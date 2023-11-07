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İskender Özsoy'a Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü

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İskender Özsoy'a Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki başkanlarından Burhan Felek adına düzenlenen “Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri”ne değer bulunan 20 gazeteci 6 Kasım 2023 Pazartesi günü düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki başkanlarından Burhan Felek adına düzenlenen “Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri”ne değer bulunan 20 gazeteci 6 Kasım 2023 Pazartesi günü düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü alan usta gazeteci, yazarımız İskender Özsoy, “Bana harf değil, harfleri öğreten ustam rahmetli Ahmet Güner Elgin’e, bana Bizim Gazete’nin kapısın açan rahmetli Nail Güreli’ye ve meslektaş olmanın ötesinde askerlik arkadaşım Engin Köklüçınar’a da teşekkür ederim. Bir teşekkürüm de rahmetli Orhan Erinç’le Turgay Olcayto’ya. İkisi de kaprislerime sabırla katlandı. Özlediğimiz özgür günleri görebilmek umuduyla bu ödülü kabul ediyor ve kendime armağan ediyorum” diye konuştu.

Gazetemizin kurucusu ve TGC Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Engin Köklüçınar da ödül alan 60 yıllık dostu, meslektaşı İskender Özsoy’a ödülünü vermekten gurur duyduğunu belirterek, “İskender’le 2 genç gazeteci olarak Kıbrıs savaşında kader arkadaşıydık. O günlerden bugüne hiç kopmadık. Hala gazetemiz Yenigün’de aynı heyecanla yazılar yazıyor, haberler yapıyor. İskender Türk basınında özellikle mübadele ve mübadiller ile ilgili araştırmalar yapan, yazan önemli bir kalemdir. Öyleki Türkiye Lozan Mübadilleri Vakfı'nın mübadelenin 100.yılı Mübadele ödüllerinin "Gazetecilik" ödülüne usta gazeteci-Yazar İskender Özsoy layık görüldü. Bu ödülleri sonuna kadar hak eden gerçek bir gazeteci, gerçek bir dosttur İskender benim için” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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