İş ve Cemiyet Dünyası Artois’in 1.Yaş Gününde Buluştu
Bağdat Caddesi’nin müdavim lezzet durağı Artois’in ev sıcaklığındaki konforlu ve huzurlu atmosferinde sıra dışı bir lezzet ziyafeti yaşandı.
Şeyma Yıldız’ın misafirperverliği ile gerçekleşen gecede, özel eşleşme menüsünde; Salmone Terrina; üç peynirli dolgulu kabak çiçeği tempura; yaban mersini soslu bıldırcın dolma ve ızgara polenta; sübye mürekkepli karides ve somon dolgulu ızgara baby kalamar; şef Fonseca imzalı özel bir Brezilya tatlısı ile eşleşen imza kokteylleri tadıma sunuldu.
Artois’in tecrübeli Miksologları İlgün & Özyavuz, eşleşme menüsü için organik ürünlerden özel olarak hazırladıkları imza kokteyllerini de geceye katılan misafirlere sundular ve içerikleri ile ilgili bilgiler aktardılar.
Şeyma Yıldız’ın özel davetine; Dilek Çağlayan Değirmenci, Melda Ersoy, Burcu Çilingir, Akasya Türkmen’inde aralarında bulunduğu iş, cemiyet ve basın dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
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