İş Bankası ve Denizlerle Buluşma: Büyükada'da Gerçekleştirilen Çevre Dostu Deniz Temizliği

Türkiye İş Bankası, "Denizler bizim gelecek bizim" ilkesiyle başlattığı çevre çalışmalarına devam ediyor. Banka, Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu koordinasyonunda Marmara Sualtı Merkezi, Piri Reis Üniversitesi, Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği, Denizciler Dayanışma Derneği ve kendi çalışanlarından oluşan dalgıçlarla Büyükada'da deniz dip temizliği dalışı gerçekleştirdi.

Bu etkinlik sırasında çim biçme makinesinden araç lastiğine kadar çeşitli atıklar toplandı. Toplanan atıklar, Büyükada sahiline çıkarıldıktan sonra Adalar Belediyesi'ne teslim edilerek geri dönüşüm için uygun bir şekilde işlenmeye alındı.

“Denizler bizim gelecek bizim” yaklaşımını benimseyen İş Bankası, denizleri ve deniz kaynaklarını koruma; ekolojik dengeye ve sürdürülebilirliğe destek olma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deniz temizliğine katkıda bulunmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak üzere Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu’nun koordinasyonunda Marmara Sualtı Merkezi’nin teknesiyle Piri Reis Üniversitesi, Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği, Denizciler Dayanışma Derneği (DAK/SAR) ve Banka çalışanlarından oluşan dalgıçların katılımıyla Büyükada açıklarında sualtı dip temizliği dalışı gerçekleştirildi.

Dalış esnasında çim biçme makinesinin yanı sıra gözlük, çeşitli ebatlarda araç lastiği ve teneke kutu gibi çok miktarda atık denizden çıkarıldı. Atıklar Büyükada sahiline çıkarılarak, geri dönüşüm amacıyla Adalar Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Denizlerin korunması ve bilimsel bilginin artırılması ana hedefler arasında

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlamak için iş planlarında sürdürülebilirliği en üst düzeyde ve stratejik öncelikler arasında ele aldıklarını vurguladı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 14. madde olan “Sudaki Yaşam” başlığı altındaki okyanusların, denizlerin, deniz kaynaklarının koruması ve sürdürülebilir kullanılması hedeflerinin, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için önemine dikkat çeken Yalçın, “Denizlerin korunmasına, bilimsel bilginin artırılmasına ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı ana hedeflerimizden biri haline getirdik. Bu hedef doğrultusunda alanında uzman kişi ve kurumlarla bir araya gelerek projeler yürütüyoruz. Bu defa çalışanlarımızı da sürece dahil etmek ve konuyla ilgili farkındalığı artırmak üzere bir deniz dip temizliği çalışması gerçekleştirdik. Bu etkinlikteki tüm paydaşlarımıza ve İş Bankalılara duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de denizlerimizin ve biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili sorumluluk almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İş Bankası’nın denizleri ve biyoçeşitliliği korumaya yönelik çalışmaları

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından 3. kez düzenlenen Marmara Denizi 2022 Sempozyumu’na ev sahipliği yapan İş Bankası, Savaş Karakaş yapımcılığında “Bir Umut Marmara” belgeseli ve “Sudaki İzler Masmavi” belgeselini hayata geçirdi. Deniz kirliliğini azaltacak yatırımlara finansman sağlamak üzere “Denizleri Koruyalım Kredisi”ni hazırlayan Banka, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki Deniz Bilimleri Enstitüsü’yle iş birliği yaparak ekosistemin sürdürülebilirliği ve bilimsel çalışmalara destek olmak hedefiyle Türkiye’de ilk kez kullanılan insansız su altı planörü glider cihazı Deniz Kâşifi’ni Enstitü’nün kullanımına sundu ve bugüne kadar denizlerimizde bilimsel araştırmalara ışık tutacak pek çok veri toplandı. Banka yine TÜDAV iş birliğiyle Marmara Denizi’nin sağlığı için kritik öneme sahip son Posidonia oceanica deniz çayırlarının haritalanması, üzerindeki atıklardan temizlenmesi ve korunması hedefiyle “Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları” projesini hayata geçirdi.