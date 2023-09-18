İpek Kıraç, BM Genel Kurulu'nda Kız Çocuklarının Güçlenmesini Ele Aldı

İpek Kıraç, Suna’nın Kızları kurucusu olarak Birleşmiş Milletler’in 78. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen “Generation Equality: Midpoint Moment” adlı panele konuşmacı olarak katıldı. Kıraç, eşitliği ve kız çocuklarının güçlenmesini merkeze alan toplumsal kalkınma vizyonunu anlattı.

Çocuk Yaşam Merkezleri ve Yaz Enstitüsü Programı

Kıraç, Suna'nın Kızları tarafından oluşturulan Çocuk Yaşam Merkezleri ve Yaz Enstitüsü Programı üzerinden kız çocuklarının öğrenmeye kesintisiz devam etmelerini destekleyecek güvenli alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Deprem Bölgelerinde Eğitim ve Duygusal Destek

İpek Kıraç, Çocuk Yaşam Merkezlerini deprem bölgelerine özel olarak kurmayı ve sayısını artırmayı planladıklarını ifade etti. "Özellikle 12-18 yaş arası kız çocuklarının fiziksel ve duygusal iyi olma hallerini desteklemeyi amaçlıyoruz," dedi.

Güçlenmenin Kaynağı: Topluluk Oluşturma

Kıraç, toplumsal eşitsizliklerin üstesinden gelinmesinde kız çocuklarının güçlenmesinin kritik olduğunu vurgulayarak, güçlenmenin kaynağının topluluk oluşturmak olduğunu ifade etti. "Çocuk Yaşam Merkezleri'nin yönetimini kız çocuklara aktarmak, onları söz sahibi yapmak istiyoruz," dedi.

Kolektif Etki ve Katılımcılık

İpek Kıraç, Suna'nın Kızları'nın çok paydaşlı ve katılımcılığı esas alan bir yaklaşım benimsediğini, BM Kadın Birimi’nin “Nesiller Boyu Eşitlik” girişiminin kapsayıcı metodolojisini Türkiye’de harekete geçirmek için "Kolektif Etki" yaklaşımını benimsediklerini belirtti.

Gelecek İçin Somut Adımlar

Son olarak, Kıraç, Suna'nın Kızları'nın Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde kız çocukları için bir ekosistem oluşturmayı planladığını belirtti. "Toplumsal cinsiyet eşitliği için somut ve umut verici adımlar atmaya devam edeceğiz," dedi.

Bir Bakışta

İpek Kıraç'ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması, kız çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kalkınma sürecinde ne kadar kritik bir rol oynayabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik, toplumsal cinsiyet eşitliği için yapılan mevcut çalışmaları ve geleceğe dair planları hızlandırmayı hedefliyor.