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İnterpol Kırmızı Bülteniyle Aranan Suçlular İstanbul'da Yakalandı

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İnterpol Kırmızı Bülteniyle Aranan Suçlular İstanbul'da Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları, bu mücadelenin en yeni örneklerinden birini bizlere sunuyor. Bakan Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan iki yabancı uyruklu şahsın İstanbul'da başarılı bir operasyonla yakalandığını duyurdu. Bu olay, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası güvenlik alanında nasıl önemli adımlar attığını gözler önüne seriyor.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hiçbir suç örgütüne ya da zehir tacirine izin verilmeyeceğinin altı çizildi. Bu açıklama, İstanbul'un, suçla mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini gösteriyor.

Operasyonun Detayları

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu gerçekleşti. İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah ve Çin uyruklu Chen Xuefeng, İstanbul'un Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde yakalandı. Bu operasyon, İstanbul polisinin suçluları takip etmedeki becerisini ve uluslararası iş birliklerinin önemini vurguluyor.

Uluslararası İş Birliğinin Gücü

Yakalanan şahısların, uluslararası suçlarla ilgili olarak diğer ülkelerle koordinasyon içinde yakalandığı bilgisi, Türkiye'nin uluslararası alandaki iş birliği ve koordinasyon kabiliyetini gösteriyor. Chen Xuefen'in Vietnam'a iade sürecinin tamamlanması, bu iş birliğinin somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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