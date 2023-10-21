İnternet Haber Sitelerinin Gerçek Yüzü: Sahte Trafik Skandalı

Basın İlan Kurumu'nun 2023 tarihinde aldığı kararla resmi ilanların ve reklamların internet haber sitelerinde de yer almasına izin vermesi, kaliteli hizmet veren haber sitelerine büyük bir destek oldu. Bu yeni düzenlemeye uyum sağlayan basın kuruluşları, çalışanlarının haklarını koruma altına alarak önemli bir gelişim gösterdi. Ancak bu yönetmelik, sahte trafikle varlığını sürdüren ve yönetim stratejilerini değiştirmeyen internet haber sitelerini de teşhir etti.

Sahte Trafik Skandalı: Tüm Detaylar Açığa Çıktı

Olay.com.tr haberine göre, Basın İlan Kurumu'nun sağladığı güçlü ve güvenilir teknik altyapı sayesinde, sahte trafikle var olmaya çalışan sitelerin ve bu sitelere destek olan firmaların gerçek yüzleri ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan, sahte trafik sağlama iddiasındaki bir firma ile bir gazetecinin arasındaki diyalog, büyük ilgi topladı. Bu telefon konuşması, internet haber sitelerinin trafik bilgilerini nasıl manipüle etmeye çalıştığını gösteriyor.

Manipülasyon İddiası: Ses Kaydıyla Kanıtlandı

Sosyal medyada yayılan ses kaydı, sahte trafik sağlamaya çalışan firmaların nasıl hareket ettiğini açıkça gösterdi. Firma yetkilisinin, Basın İlan Kurumu'nun sistemiyle müdahale etmekte zorlandığını belirttiği bu ses kaydı, Basın İlan Kurumu'nun bu konuda ne kadar ciddi ve sağlam bir temel üzerine inşa edildiğini gösteriyor.

İnternet Haber Siteleri İçin Yeni Şartlar

Yeni yönetmelikle, Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alabilmek için belirlenen şartlar arasında personel ve içerik kriterleri bulunmaktadır. Ayrıca sitelerin belirli bir ziyaretçi sayısına ulaşması ve sayfalarının belirli bir sayıda görüntülenmesi de gerekmektedir. Bu kriterler, haber sitelerinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmayı amaçlamaktadır.