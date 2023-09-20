Instagram'da Erişim Sorunları: 20 Eylül'de Neler Oldu?

Instagram, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısıyla birlikte sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde yaşanan erişim sorunlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. 20 Eylül'de, popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişimle ilgili sorunlar yaşandığına dair haberlerle gün başladı. Peki, tam olarak ne oldu? Instagram neden çalışmadı? İşte, bu konuda merak edilenler.

Instagram'ın Aktif Sorunları

Instagram'da yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların uygulamaya giriş yaparken, storyleri, mesajları ve gönderileri görüntülemekte zorluk yaşamalarına sebep oluyor. Özellikle 20 Eylül sabah saatlerinde bu tür şikayetlerin arttığı gözlendi. Sorunlar sadece sabahla sınırlı kalmadı; akşam saatlerinde de DM (Direkt Mesaj) bölümünde aksaklıklar yaşandığı tespit edildi.

Kullanıcı Raporlarına Göre Instagram'da Yaşanan Aksaklıklar

20 Eylül 2023'te, Instagram'da çeşitli aksaklıkların yaşandığına dair kullanıcı raporları ortaya çıktı. Downdetector verilerine göre, 19 Eylül günü saat 18:00'den itibaren DM ve genel uygulama içerisinde problemlerin başladığı belirtildi. Bu sorunların yanı sıra, bazı kullanıcılar da internet bağlantısı, hesap güvenliği ve bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Instagram Yönetiminden Açıklama Bekleniyor

Instagram'da yaşanan bu tür erişim sorunlarına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar, platformun yönetiminden sorunların sebebi ve çözümü hakkında bilgilendirilmeyi bekliyor.

Sonuç olarak, sosyal medya devi Instagram'da yaşanan erişim sorunları kullanıcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu tür sorunların zaman zaman meydana gelebileceği unutulmamalıdır. önemli olan bu tür aksaklıkların en kısa sürede çözüme kavuşturulmasıdır.