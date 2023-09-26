İngilizler Acun Ilıcalı'nın Servetini Yazdı: Hull City Sadece Başlangıç mı? Acun'un Serveti Ne Kadar?

2022 yılında Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızı Acun Ilıcalı, Championship'te mücadele eden Hull City futbol takımını satın alarak İngiliz basınının dikkatini çekti. Bu satın alma, Ilıcalı'nın uluslararası arenada da ne kadar güçlü bir iş adamı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İngilizler Acun'un servetini yazdı. Hull City Sadece Başlangıç mı? Acun'un Serveti Ne Kadar?

Acun Ilıcalı'nın Net Serveti Ne Kadar?

İngiliz medya kuruluşları, Acun Ilıcalı'nın net servetinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu duyurdu. Ancak, bazı kaynaklara göre bu rakam, farklı gelir akışlarıyla birleştirildiğinde 97,82 milyon doları aşmaktadır.

Hull City Satın Alımının Detayları

FLW'nin raporlarına göre, Acun Ilıcalı'nın medya şirketi ACUNMEDYA, Hull City futbol takımının tüm hisselerini, Mısırlı iş adamı Assem Allam'dan satın aldı. Bu satın almanın ardından, Ilıcalı'nın medya imperatorluğunun uluslararası alanda da genişlemesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı'nın Diğer Medya Yatırımları

Başarılı televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı'nın medya sektöründeki yatırımları sadece Hull City ile sınırlı değil. TV8, TV8.5 ve EXXEN gibi medya platformlarının da sahibi olan Ilıcalı, 8 farklı ülkede televizyon programları yapmaktadır.

Hull City'nin Mevcut Sıralaması

İngiltere'nin prestijli Championship Ligi'nde Hull City'nin performansı dikkat çekiyor. 8 hafta sonunda takım, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle toplamda 15 puan toplayarak 4. sıraya yerleşti.