ING Türkiye, TOG ve Yuvarla iş birliği ile engeller ortadan kaldırılıyor

Sorumlu bankacılık anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) aracılığı ile “Birlikte Yürüyelim” kampanyasına destek oldu. Erken yaşta öğrenilen baston becerisi, görme engelli bireylerin sosyal hayata tam bağımsız ve eşit katılımını sağlıyor, özgüvenlerini artırıyor. Bu kapsamda görme engelli öğrenciler için yürütülen kampanyaya bağışta bulunan ING Türkiye, daha çok gencin WeWALK akıllı baston sahibi olmasına destek oldu.

ING Türkiye Turuncu Ekstra’lı müşterilerinin bağışlarını ikiye katlayacak

ING Türkiye ayrıca, altı ay boyunca müşterilerinin yaptığı bağış tutarı kadar miktarda ek bağış yaparak kampanyanın büyümesine katkı sağlayacak. Bağışlarının ikiye katlanmasını isteyen ING Türkiye müşterileri, kartlı harcamalarda küsuratlı alışveriş tutarının bir üste yuvarlanarak aradaki kuruşların seçilen sivil toplum kuruşlarına bağışlanmasını sağlayan bir sosyal girişim olan Yuvarla.com üzerinden TOG’u seçtikten sonra Birlikte Yürüyelim kampanyasına Turuncu Ekstra Kart’ları ile bağış yaparak destekte bulunabilecek.

WeWALK akıllı baston nedir?

WeWALK, görme engellilerin bağımsız hareket deneyimini teknolojiyle dönüştürmek için geliştirilen ve 37 ülkede kullanılan akıllı bir baston. Yalnızca yerdeki değil, yürürken karşılaşılan direk, ağaç dalları gibi baş üzerindeki engelleri de algılan ve titreşimle uyaran akıllı bastonun kullanıcıları aynı zamanda, WeWALK uygulaması ile navigasyon, otobüs duraklarında hangi otobüsün ne zaman geleceği bilgisi ve yolda yürürken etrafımda ne var özelliği gibi birçok özelliğe de erişebiliyor. TIME Dergisi tarafından 2019’un en iyi icatlarından seçilen WeWALK, 2018’de de Edison Ödülleri’nde birinci seçildi ve bu ödülü Türkiye’ye getiren ilk teknoloji unvanını kazandı.