İletişim Başkanlığı Açıkladı! Süper Kupa Finali ve Bilgi Kirliliği: Gerçekler ve Yanılgılar

Açıklamaya göre, bu bilgi kirliliği, bazı kesimlerin sistematik dezenformasyon faaliyetleri ve bazılarının bilgi eksikliği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durum, toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye atacak derecede ciddi bir sorun olarak görülmektedir.

TFF'nin Süper Kupa Finali Planları

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Kupa finali için hazırladığı ekonomik teklifler, bu sürecin bir parçası olarak sunuldu. Ağustos 2023'te, iki kulüp başkanı Süper Kupa finali için TFF'ye yetki verdi. Bu karar, maçın Riyad'da oynanması yönünde ortak bir kararla alındı.

İstiklal Marşı ve Türk Bayrakları

TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında yapılan anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına atfen İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayraklarının kullanılması konusunda uzlaşıya varıldığını belirtiyor. Ayrıca, kulüplerin maç öncesi Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ve pankartları ile sahaya çıkma talepleri, uluslararası düzenlemeler nedeniyle protokole eklenmemiştir.

Dezenformasyonla Mücadele

Maçın ertelenmesi ve sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgilerin ardından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kamuoyuna doğru bilgileri sunarak yanlış anlaşılmaları gidermeye çalışmıştır. Bu süreçte, Türk bayrakları ve İstiklal Marşı ile ilgili yanıltıcı iddialar da ele alındı.

Kamuoyuna Çağrı

Süper Kupa'nın ertelenmesinin ardından, Galatasaray ve Fenerbahçe takımları yurda döndü. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu tür yanlış bilgilerin, toplumsal huzur ve güvenliği tehlikeye atabileceği unutulmamalıdır.