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İlber Ortaylı'dan Ayasofya İçin Şok İddia: Kafamıza Çökecek!

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İlber Ortaylı'dan Ayasofya İçin Şok İddia: Kafamıza Çökecek!
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren konular arasında yer alan Ayasofya hakkında önemli bilgiler verdi. Fatih Altaylı'nın ev sahipliği yaptığı Teke Tek Bilim programında Ayasofya'nın durumu hakkında çarpıcı detaylar paylaştı.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren konular arasında yer alan Ayasofya hakkında önemli bilgiler verdi. Fatih Altaylı'nın ev sahipliği yaptığı Teke Tek Bilim programında Ayasofya'nın durumu hakkında çarpıcı detaylar paylaştı.

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Ayasofya'nın Durumu ve İhtiyaçları

İlber Ortaylı, Ayasofya'nın sürekli ve dikkatli bir şekilde restorasyona ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Bu eşsiz tarihi yapı hakkında, olası bir çökme riskine dikkat çekerek, günlük ziyaretçi akışının yapıya zarar verebileceğini dile getirdi.

Ortaylı'nın Tavsiyesi: Ayasofya'yı Kapatın

Fatih Altaylı'nın programında dile getirdiği, "Bin 500 senelik bir yapıya bu kadar çok ziyaretçi alınır mı?" sorusuna İlber Ortaylı'nın yanıtı oldukça netti. Ortaylı, Ayasofya'nın korunması ve uzun ömürlü olması için kapalı tutulması gerektiğini savundu.

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Kapatılmazsa Ayasofya İçin Tehlike

Programın ilerleyen dakikalarında Fatih Altaylı, Ayasofya'nın kapatılmaması durumunda olası sonuçları sorguladı. İlber Ortaylı, bu soruya, yapıda bir çökme riskinin olduğunu ve bu durumun oldukça tehlikeli olabileceğini belirterek cevap verdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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