Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
IMF'den ekonomik toparlanma için 'kamu yatırımı' vurgusu
IMF'den ekonomik toparlanma için 'kamu...
Hastaneden bugün taburcu olacağım
Hastaneden bugün taburcu olacağım
Dünya nüfusunun yüzde 10'u Kovid-19'a yakalanmış olabilir
Dünya nüfusunun yüzde 10'u Kovid-19'a...
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi
Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3...

İlaç kutusundan Osmanlı ve Bizans dönemine ait tarihi eserler çıktı

İlaç kutusundan Osmanlı ve Bizans dönemine ait tarihi eserler çıktı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde ilaç kutularına gizlenmiş Osmanlı ve Bizans dönemine ait 1376 sikke ve tarihi nesne ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesi Türbe mevkisindeki uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durdurdu.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, ilaç kutuları içerisinde aracın arka koltuğuna gizlenmiş, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 1376 sikke ve tarihi nesne ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
ArdahanGöle
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.