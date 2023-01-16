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İHH ekipleri 2022'de 215 arama ve kurtarma operasyonuna katıldı

Genel 16.01.2023, 10:40
İHH ekipleri 2022'de 215 arama ve kurtarma operasyonuna katıldı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, 2022 yılında 215 arama ve kurtarma operasyonuna katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH Afet Yönetimi Başkanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri operasyonlara katılmanın yanı sıra eğitim programı, akreditasyon çalışması ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi.

Geçen yıl 215 operasyona katılan ekipler, 50 bine yakın kişinin katılımıyla 743 eğitim programı, 137 toplantı, 7 tatbikat, 4 önemli gün ve hafta etkinliği düzenledi.

Ekipler, Muğla'daki orman yangınları, Kastamonu'daki sel felaketi, Düzce'de yaşanan deprem ve Bartın-Amasra'daki maden faciasında da çalışmalara katılarak aramalar yaptı.

- Farklı alanlarda eğitimler

Ekipler tarafından 2022'de verilen eğitimler ve düzenlenme sayıları şöyle:

"185 Afet Farkındalık Eğitimi, 5 Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi, 5 Afet Psikolojisi Eğitimi, 39 Akreditasyon Eğitimi, 2 Çığda Kurtarma Eğitimi, 9 Dağcılık Eğitimi, 185 Doğada Arama Kurtarma Eğitimi, 2 Doğada Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimi, 10 Dalgıçlık Eğitimi, 39 İlk Yardım Eğitimi, 60 İlk Yardım Farkındalık Eğitimi, 2 İnsani Yardımda Asgari Standartlar Eğitimi, 21 K9 Eğitimi, 66 Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi, 2 Kentsel Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimi, 3 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Farkındalık Eğitimi, 12 Suda Arama Kurtarma Eğitimi, 1 Suda Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimi, 4 Oryantasyon Eğitimi, 21 Telsiz Eğitimi, 70 Yangın Bilgisi Eğitimi"

Ayrıca 69 ekip, 1945 gönüllüyle Türkiye'de ve dünyada yaşanabilecek olası doğal afetlerde arama-kurtarma çalışmalarında bulunmak için hazır bulunuyor.

#arama-kurtarma #çalışma #İHH
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