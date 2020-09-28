Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 1427 kişiye...
Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir
Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan...
Bakan Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray maçı müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray...
ADİL PELİSTER: “KİMYA SEKTÖRÜMÜZ İÇİN FİNANSAL DESTEKLERDE ÖNCELİK BEKLİYORUZ”
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir...

Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları Ermenistan'ın saldırılarına tepki gösterdi

Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları Ermenistan'ın saldırılarına tepki gösterdi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da Milli İrade Platformu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında sürdürdüğü işgal ve saldırılara tepki gösterdi.

Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı'nın önünde bir araya gelen Milli İrade Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

"Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganı atan grup, yaptıkları basın açıklamasında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgali ve bölgedeki saldırılarını kınadı.

Grup adına açıklamayı okuyan Memur-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ederek 28 yıldır hukuksuz bir şekilde bölgede huzursuzluk yarattığını söyledi.

Ermenistan'ın, Hocalı Katliamı başta olmak üzere binlerce masum insanın ölümünde kanlı mührünün bulunduğunu belirten Çiğdem, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." diye konuştu.

Avrupa'nın yaşananlar karşısında sessizliğini koruduğunu ifade eden ve bu durumu eleştiren Çiğdem, "Batı kirli yüzünü burada da göstermiştir. Sessizliğini koruyan Avrupa'ya ve batıya bir kere daha sesleniyoruz; sizin kirli oyunlarınız bizleri asla yıldırmayacaktır." dedi.

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanIğdırMilli İrade PlatformuSivil Toplum Kuruluşları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.