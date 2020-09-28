Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları Ermenistan'ın saldırılarına tepki gösterdi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da Milli İrade Platformu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında sürdürdüğü işgal ve saldırılara tepki gösterdi.

Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı'nın önünde bir araya gelen Milli İrade Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

"Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganı atan grup, yaptıkları basın açıklamasında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgali ve bölgedeki saldırılarını kınadı.

Grup adına açıklamayı okuyan Memur-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ederek 28 yıldır hukuksuz bir şekilde bölgede huzursuzluk yarattığını söyledi.

Ermenistan'ın, Hocalı Katliamı başta olmak üzere binlerce masum insanın ölümünde kanlı mührünün bulunduğunu belirten Çiğdem, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." diye konuştu.

Avrupa'nın yaşananlar karşısında sessizliğini koruduğunu ifade eden ve bu durumu eleştiren Çiğdem, "Batı kirli yüzünü burada da göstermiştir. Sessizliğini koruyan Avrupa'ya ve batıya bir kere daha sesleniyoruz; sizin kirli oyunlarınız bizleri asla yıldırmayacaktır." dedi.