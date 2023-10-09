IF Wedding Fashion İzmir: Modanın Kalbinde Bir Tasarım Yarışması

IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl 14. kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'yla moda dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. "Akış" konseptiyle gerçekleştirilen yarışmada 243 tasarım arasından seçilen 15 tasarım finale kaldı. Bu tasarımların sahipleri arasında genç ve yetenekli isimler bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ İş Birliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı ve İZFAŞ ile Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) iş birliği ile düzenlenen fuar, 21-24 Kasım 2023'te 17. kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Yarışma, yeni nesil tasarımcıları moda profesyonelleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Yarışmaya Yoğun İlgi

Bu yılki yarışmaya 24 üniversite ve 3 eğitim kurumundan, yurt içi ve dışından toplam 84 tasarımcı katıldı. Bu tasarımcıların 10'u yabancıydı ve toplam 243 tasarım ile katılım gösterdiler. Yarışmada finale kalan isimler arasında Aslıhan Yıldırım, Asya Özden, Batuhan Doğan ve diğer yetenekli tasarımcılar bulunuyor.

Finale Doğru

Finalistler, tasarımlarını hazırlama aşamasında İzmir Moda Tasarımcılar Derneği üyesi mentörlerin rehberliğinde çalışmalarını sürdürecek. 21 Kasım 2023'te düzenlenecek açılış töreni defilesinde bu tasarımlar moda dünyasının profesyonellerine sunulacak.

Mentörlük ve Eğitim

İzmir Moda Tasarımcılar Derneği üyeleri, genç tasarımcılara mentörlük yapacak. Dernek üyeleri arasında Burak Çiçek, Ebru Kalkan ve daha birçok yetenekli isim bulunuyor. Bu profesyonellerin rehberliğinde gençler, moda dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

Ön Eleme Jürisi

Yarışmada ön eleme jürisinde; tasarımcılar, akademisyenler ve moda profesyonelleri bulunmaktadır. Öne çıkan jüri üyeleri arasında Tasarımcı Övge Yıldızhan Subaşı, Dr. Belgin Görgün, Prof. Dr. Biret Tavman ve diğerleri yer alıyor.

Ödüller ve Kazananlar

Yarışmada dereceye girenler, maddi ödüllerin yanı sıra kariyerlerine parlak bir başlangıç yapacak. Birinci sırayı alan tasarımcı 40 bin TL para ödülü kazanırken, IF Wedding Fashion İzmir 2024'te bir defile hakkı da elde edecek. Diğer finalistler de çeşitli ödüllerle taçlandırılacak.