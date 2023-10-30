İELEV Okullarından 100. yıla yaraşır kutlama

İELEV Okulları, Cumhuriyet’in 100. yılını çok özel bir programla kutladı. Haliç Kongre Merkezi’nde 29 Ekim Pazar günü düzenlenen etkinlikte İELEV Okulları öğrencileri; günün anlam ve önemini yansıtan vals, koro, oratoryo, opera dinletisi ve halk oyunları gösterileri sergiledi. Gösterilerde görev alan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, aylardır emek verdikleri çalışmalarla izleyenleri mest etti.

“Ata’mızın açtığı yolda sarsılmaz bir öz güvenle ilerliyoruz!”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinin açılış konuşmasını yapan İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker, “Ülkemizin kuruluşunun üzerinden tam bir asrın geçtiği bu çok özel yılda, İELEV olarak Türk millî eğitimine Cumhuriyetimizin değerleri ve ilkeleri ışığında katkı sunma kararlılığımızı ilk günkü coşkumuzla sürdürüyoruz. Bizler, Ata’mızın açtığı yolda hareket etmenin verdiği sarsılmaz öz güven ve Cumhuriyet’in her birimize sunduğu büyük güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bunu sağlayan, kuşkusuz Cumhuriyet’le birlikte yaşamımızın her alanını değiştiren ve iyi yönde dönüştüren çağdaşlaşma atılımlarıdır.” dedi. Vatanına âşık bir Türk kadını olarak Atatürk’e minnettar olduğunu vurgulayan Teker, “Anadolu kadını, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte eşitlik yolunda hak ettiklerine Ata’mızın öncülüğünde kavuştu ve mücadelesine hâlâ devam ediyor.” diye konuştu.

Cumhuriyet Marşı 100. Yıl’ı Soner Arıca’yla birlikte söylediler

Sanatçı Soner Arıca, Cumhuriyet'in 100. yılı için özel olarak bestelediği Cumhuriyet Marşı 100. Yıl’ı İELEV Okulları öğrencileriyle birlikte seslendirdi. Coşkulu kutlamayla ilgili duygularını paylaşan Arıca, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak yazdığım marşı tüm Türkiye'ye armağan ettim. Böylesine anlamlı ve özel bir günde İELEV Okulları öğrencileriyle hepimizin marşı olan bu marşı seslendirdiğim için çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!” dedi.

Erol Evgin’den videolu kutlama mesajı

Törene videolu bir kutlama mesajı gönderen sanatçı Erol Evgin, şöyle konuştu: “Cumhuriyetimizin 100. yılında İELEV Okulları Cumhuriyet Bayramı töreninde aranızda olmayı çok isterdim, konser programım nedeniyle katılamıyorum. Ancak Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelediğim 100 Yılda Yüz Akıyla adlı marşım ve tüm kalbimle sizinle birlikteyim.” Videolu mesajın ardından törende Evgin’in bestelediği marşın klibi yayınlandı.

İELEV Okullarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde başarılı tenor Caner Akın da unutulmaz bir opera dinletisi sundu. Akın, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan bu özel güne şahit olmanın heyecanı içindeyim. Bununla birlikte İELEV gibi eğitime bu kadar önem veren bir eğitim kurumunun var olduğunu bilmek ve yetiştirdiği öğrencilere şahit olmak hem şahsen hem de ülkemiz için geleceğe daha da umutla bakmamıza sebep oluyor. Bir de bu özel günü kutlarken onlarla beraber olmak heyecanımı daha da artırıyor.” diye konuştu.

İELEV Okulları öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla ürettikleri sanatsal çalışmalar, etkinlik boyunca Haliç Kongre Merkezi’nin Haliç Salonu fuaye alanında sergilendi. Tören öncesinde konuklar, öğrencilerin eserlerini inceleme fırsatı buldu.