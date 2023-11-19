İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Valiliğine ziyarette bulundu. Antalya programı kapsamında Vali Hulusi Şahin ile Valiliğe gelen Bakan Yerlikaya, protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Yerlikaya'nın ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.

Ziyarette Bakan Yerlikaya'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

Öte yandan Bakan Yerlikaya, X sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin Huzuru Toplantımızı gerçekleştirmek için Antalya'dayız. İlk olarak Valimiz Sayın Hulusi Şahin'i ve kıymetli mesai arkadaşımızı ziyaret ettik. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan, ülkemizin cennet köşesi Antalya'mızın huzuru, Türkiye'nin huzurudur." paylaşımında bulundu.