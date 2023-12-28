İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: KAFES-26 Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu büyük bir haber var. Türkiye, özellikle İstanbul merkezli olmak üzere, suç faaliyetleri ve müstehcenlikle mücadele kapsamında önemli bir adım attı. "KAFES-26" adı verilen ve 8 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen bu operasyon, suçla mücadeledeki kararlılığımızın bir göstergesi.

Suçla Mücadelede Yeni Bir Sayfa: KAFES-26 Operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, bu operasyonu Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya'da gerçekleştirdi. Operasyonun amacı, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik yayınlayan ve bu yolla suç işlemeyi amaçlayan şahısları yakalamaktı.

Sosyal Medyada Suç Unsurlarına Karşı Etkin Müdahale

Operasyonda, özellikle Instagram ve X sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren "Fergio House" isimli bir hesap mercek altına alındı. Bu hesap, organize bir şekilde müstehcen içerikli videolar paylaşarak, suç faaliyetlerine bulaşmıştı. Operasyon sonucunda 19 şüpheli şahıs yakalanarak, halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayan bu suç odaklarına karşı net bir mesaj verildi.

Ulusal Güvenliğimiz İçin Önemli Bir Adım

Bu operasyon, ulusal güvenliğimiz açısından büyük önem taşıyor. Sosyal medyanın kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi ve suç faaliyetlerinin engellenmesi, toplumun huzur ve güvenliği için hayati. KAFES-26 Operasyonu, bu konuda atılan önemli bir adımdır.

Operasyonda Ele Geçirilenler ve Önümüzdeki Süreç

Operasyon sırasında 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknot da ele geçirildi. Bu, suç örgütlerinin ekonomimize zarar verme potansiyelini de ortaya koyuyor. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte, bu tür suç faaliyetlerine karşı mücadelenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. İlerleyen süreçte, bu tür operasyonların devam etmesi ve suçla mücadelenin artarak sürdürülmesi bekleniyor.