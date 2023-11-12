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ICA: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir

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ICA: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir
İSTANBUL (AA) - ICA, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğü" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmecisi ICA'dan yapılan açıklamada, dün İstanbul'da etkili olan şiddetli...

İSTANBUL (AA) - ICA, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğü" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmecisi ICA'dan yapılan açıklamada, dün İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışta köprüye yıldırım düştüğü yönündeki haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu gibi doğal olaylara karşı da en ileri teknolojilerle korunmakta, köprünün üzerinde bulunan her iki kulede, 2 kilometre çapındaki alanı kapsayacak şekilde, yıldırıma karşı koruyucu paratoner sistemleri bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

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