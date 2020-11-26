İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovi-19) tedbirlerine yönelik Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir'de denetim yapıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi Kapalı Çarşı'da denetime katıldı. Maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunan Günaydın, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Günaydın, denetimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünden başlayarak 4 gün boyunca özellikle kalabalık ortamlarda, alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında yoğun denetim yapılacağını söyledi.

Denetimlerin, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için yapıldığını vurgulayan Günaydın, "Bizler bu denetimlerde vatandaşlarımızın daha duyarlı olması, daha hassas olması için uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle bu konuda, ısrarla kurallara uymadıkları zaman da gerekli cezai işlemleri yapıyoruz. Bu, bizim arzu ettiğimiz, istediğimiz bir durum değil. Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz. Bu amaçla yapılan denetimlerin faydalı olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Maske kuralına büyük oranda uyan vatandaşlara teşekkür eden Günaydın, bu duyarlılığı ve hassasiyeti, özellikle ev ziyaretleri yapmayarak ortaya koymalarını istedi.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, 200 kişilik il salgın denetim ekipleri ile polisler tarafından eş zamanlı denetim yapıldı.

Alışveriş merkezleri, taksiler ve şehir içi toplu taşıma araçlarında bulunan bazı vatandaşların HES kodu sorgulandı.

Ekipler, yolcu ve sürücüleri maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyardı.

Vatandaşların kent genelinde kurallara uyduğu gözlendi.

- Kırşehir

Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda ilgili kurumların personellerinden oluşturulan 15 ekip, halkın kalabalık olduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetimlere başladı.

Ticaret İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarındaki ana cadde, sokak, alışveriş merkezlerini denetledi.

Ekipler, maske, mesafe ve hijyen uyarıları yaparken, koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 gün sürecek yoğunlaştırılmış denetimler için kent merkezinde Kırşehir Valiliği koordinasyonunda oluşturulan 15 ekibin denetim yaptığını söyledi.

Dalgalı, "Farkındalık olşuturulması için denetim faaliyetleri artırıldı. Bizim ekiplerimiz fabrikalar, büyük işletmeler, dükkanları, polis ekipleri ana cadde ve meydanları denetliyor. Her kurum kendi sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor." dedi.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı da oluşturduğu ekiplerle ilçe, belde ve köylerde denetimlerini artırdı.

- Niğde

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç; Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile kent merkezinde otobüs ve taksi durakları, toplu taşıma araçları, market ve diğer iş yerlerini denetledi.

Toplu taşıma araçlarında ve iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı, tedbirlere uymayanlar uyarıldı.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede özellikle yerli aşı çalışmalarıyla ilgili güzel haberler alındığını aktardı.

Mevsim şartlarının etkisiyle vaka sayılarında artış olduğuna dikkati çeken Kılınç, şunları kaydetti:

"Son dönemde yaşanan vaka artışlarından yola çıkarak bakanlığımızın talimatlarıyla 4 gün boyunca özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda, pazar yerlerinde, marketlerde ve toplu taşıma araçlarında daha yoğun denetim uygulayacağız. Vatandaşlarımız, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçbir zaman akıllarından çıkarmasın ve kurallara uysun. Özellikle iş yer sahipleri de bakanlığımızın yayınladığı tedbirlere uysun. Aşı başlayana kadar, virüsle mücadelemizi üst seviyede sürdürelim."

- Nevşehir

Nevşehir'de iki farklı ekip tarafından organize sanayi bölgesindeki iş yerleri ile kent merkezindeki alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirildi.

İş yeri sahipleri ve vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyaran ekipler, iş yeri girişlerindeki dezenfeksiyon ünitelerinin kullanılabilir durumda olup olmadığını da inceledi.

Yetkiler, zabıta, emniyet ve sağlık personelinden oluşan ekiplerin taksi, halk otobüsleri ile vatandaşın yoğunluk oluşturduğu alanlarda denetimlerini sürdüreceğini kaydetti.