Hüsamettin Koçan ile "Film Gibi Hayatlar" Röportajı: Sanat, Kökler ve Baksı Müzesi

Prof Dr. Hüsamettin Koçan, köyünde doğmuş ve büyümüştür. Bu nedenle büyük bir şehirdeki sanat okuluna başladığında, çeşitli eksiklikler hissetmiştir. Koçan, “Felsefe gibi konularda bilgim eksikti. Edebiyatta oldukça başarılıydım. Bu bilgi eksikliğini gidermek için okulum bittiğinde kendi kütüphanemi kurmaya karar verdim.” şeklinde konuştu.

Baksı Müzesi ve Özgün Bir Vizyon

Baksı Müzesi'nin arkasındaki fikir, Koçan'ın köyüne olan bağlılığından kaynaklanmaktadır. “Baksı’yı, büyük bir köy evi gibi hayal ettim,” diye açıklıyor Koçan. Onun için sanat, sadece başkalarının hikayelerini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi özgün hikayesini de ifade etmekten geçiyor.

Kendi köyüne olan sevgisi, 1978 yılında babasını kaybettiğinde daha da derinleşti. Babasının cenazesinde köyde yaşanan değişiklikleri ve geleneklerin kaybolmaya başladığını gördü. Bu durum onu çok etkiledi ve köyüne bir katkı yapma fikri ortaya çıktı.

Müzecilikte Yenilikçi Bir Yaklaşım

Baksı Müzesi, sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda bir yaşam ve kültür merkezidir. Koçan bu konuda şunları söyledi: “Müze kavramına farklı bir boyut kazandırdık. Otelimiz, atölyelerimiz ve şimdi üretim tesislerimiz var. Bayburt'ta büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projede tamamen kadınlar tarafından işletilecek bir bina planlıyoruz. Amfi tiyatromuz ve konferans salonlarımız da mevcut. Sadece sergilenen eserlerle sınırlı kalmayan, toplumla etkileşim içinde olan bir müzeyiz.”