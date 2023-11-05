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Hürlerin Yürüyüşü devam ediyor

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Hürlerin Yürüyüşü devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkının yaşadığı zulme dikkati çekmek amacıyla İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup, eylemlerini sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkının yaşadığı zulme dikkati çekmek amacıyla İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup, eylemlerini sürdürüyor.

İsrail'in, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı saldırı sonrasında karar alarak "Hürlerin Yürüyüşü" sloganıyla Kadıköy'den 22 Ekim'de yola çıkan grup, yürüyüşlerinin 15'inci gününde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mola verdi.

Mola alanında, AA muhabirine açıklamalarda bulunan grup üyesi Tolga Daver, vicdani bir hareket başlattıklarını belirterek, "Yürümek bu yollarda elimizden gelenin en basitiydi. Oturmaktan daha hayırlı olduğu için yürüyoruz. Yürümekten daha hayırlı eylem bulursak onu yapmaya da hazırız. Mazlumların yanında, zulmün her türlüsünün karşısındayız." dedi.

Daver, yolculuk boyunca vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını dile getirerek, "Bizleri korna sesleriyle yalnız bırakmayan şoförler, yol kenarlarındaki esnaflar, bize sofralarını ve evlerini açan halkımız var. Hepsi bir şeyler yapabilmenin aşkıyla yaşıyorlar." diye konuştu.

Semih Özmekik ise yürüyüşün kendisi için "gerçeklikle inancı arasındaki savaş" anlamına geldiğine değinerek, "Çünkü şu anda mevcut gerçeklik var ve biz sadece söz söyleyebiliyoruz. Fakat bunun etki etmediğini görüyoruz. Ben çok fazla insanın bir araya gelerek sınırlara doğru yürüdüğünde bunun sonuç üretebileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Talha Küçükkaya da eylemlerini, "elini taşın altına koyma çabası" şeklinde nitelendirerek, "Yüz binler toplanırsa sınıra, ümmet üzerinde psikolojik eşiğin aşılacağına inanıyorum. Bu bir kabus ise biz bir rüyaya inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Grup, dinlenmelerinin ardından yürüyüşlerine devam etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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