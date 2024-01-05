HÜRKUŞ İlk Uçuşuna Doğru

Türk savunma sanayisinin göz bebeği olan HÜRKUŞ-2, ilk uçuşuna doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu yüksek teknoloji harikası, savunma sanayimizin gelişmiş kabiliyetlerini gözler önüne seriyor.

HÜRKUŞ-2'nin Geliştirilme Süreci

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) elinden çıkan HÜRKUŞ-2, farklı uçuş eğitim seviyelerinde etkin bir şekilde kullanılmak üzere tasarlandı. Temel, tekamül ve savaş pilotu harbe hazırlık uçuş eğitimlerinde kullanılacak bu uçak, zorlu operasyonlarda yakın hava desteği sağlamayı hedefliyor.

Başlangıç aşamasında eğitim uçağı olarak geliştirilen HÜRKUŞ, ilerleyen zamanlarda hafif taarruz ve silahlı keşif yetenekleriyle donatıldı.

HÜRKUŞ-C ve Uluslararası Başarıları

HÜRKUŞ'un silahlı varyantı olan HÜRKUŞ-C, çeşitli mühimmat ve ekipmanlarla güçlendirildi. Yapılan başarılı uçuş ve atış testleri sonucunda, özellikle Afrika ülkelerinde büyük ilgi gördü ve ihracat başarıları elde etti.

Hava Yer Entegrasyon Uçağı: HÜRKUŞ'un Özel Versiyonu

TUSAŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına yönelik özel bir versiyon olan HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağını da geliştirdi. Bu versiyon, düşük işletme maliyetleri ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle dikkat çekiyor.

HÜRKUŞ-2'nin Üretimi ve İlk Uçuşu

HÜRKUŞ Programı'nın en önemli aşamalarından biri olan HÜRKUŞ-2'nin üretimi hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayında yapılması planlanan ilk uçuşuyla, Türk savunma sanayisinin ne kadar ileri gittiğini tüm dünyaya göstermesi bekleniyor.

HÜRKUŞ-2, Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, ulusal savunma kabiliyetlerimizi bir üst seviyeye taşıyan bir projedir. Bu proje, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeri ve öneminin altını bir kez daha çiziyor.

İhracat için Afrika'ya uçtu

Türk Hava Kuvvetlerinin HÜRKUŞ-C'ye yurt dışından gelen taleplerin karşılanması sürecinde bir anlamda fedakarlık yapmasıyla 15 uçak acil ihtiyacı bulunan Afrika ülkelerine ihraç edildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, çok daha gelişmiş 15+40 toplam 55 adet HÜRKUŞ-2'yi Türk Hava Kuvvetleri 122'nci Temel Jet Uçuş Eğitim Filosu envanterine kazandıracak.

Mevcut ve uzun vadeli yurt içi ve dışı ihtiyaçlar dikkate alındığında silahlı HÜRKUŞ'un oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşması öngörülüyor.