Hollandalı Uyuşturucu Taciri Ev Hapsi Şartıyla Tahliye Olduktan Sonra Kaçarken Yakalandı

Hollanda ve Belçika makamlarınca kırmızı bültenle aranarak tutuklanan Hollandalı uyuşturucu taciri Isaac Bignan, "ev hapsi" şartıyla tahliye olduktan sonra kaçmak üzereyken İstanbul polisi tarafından yeniden gözaltına alındı.

Yakalama ve Tutuklama Süreci

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Bignan'ı "uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından dolayı 13 Haziran'da yakaladığı belirtildi. Hollanda ve Belçika makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan zanlı, mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştı.

Ev Hapsi ve Yeniden Tutuklanma

15 Eylül'de "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" şartlarıyla tahliye edilen Bignan, ev hapsini ihlal ederek kaçmaya teşebbüs etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bignan'ı Büyükçekmece'deki ikametinden ayrılırken araçla kaçarken yakaladı. Zanlı, 16 Eylül'de yeniden İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Daha Geniş Bir Operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 13 Haziran'da daha geniş bir operasyon gerçekleştirmiş, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers'in arasında bulunduğu 25 şüpheli yakalanmıştı. 25 Haziran'da Muğla ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda da Bignan'ın da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alınmış, 7'si 1 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve ilerleyen süreçte daha fazla detayın açıklanabileceğini belirtti.