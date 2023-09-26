Hıfzı Topuz: Özgür Basının Efsane İsmi Vefat Etti

TGC'nin önceki Onur Kurulu Başkanlarından, TGC Basın Özgürlüğü Ödülü sahibi gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz, 100 yaşında hayata veda etti. Hıfzı Topuz, gazetecilik dünyasına damga vuran bir isimdir. Yıllar boyu hizmet ettiği basın dünyasında birçok ödüle layık görülmüş, eserleriyle adından sıkça söz ettirmiştir.

Bir Gazeteci Efsanesi: Hıfzı Topuz

TGC'de önemli görevlerde bulunmuş olan Hıfzı Topuz, TGC Basın Özgürlüğü Ödülü'ne sahip olmanın yanı sıra, kaleminden dökülen 51 eserle de tanınmıştır. 100 yaşında aramızdan ayrılan Topuz, TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, Nazım Hikmet Dostluk Ödülü gibi prestijli ödüllere de layık görülmüştür.

Hıfzı Topuz Kimdir?

İstanbul'un yetiştirdiği değerli isimlerden biri olan Hıfzı Topuz, 1923 yılında bu güzel şehirde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile taçlandıran Topuz, Akşam Gazetesi'nde muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar birçok görevde bulunmuştur.

Hıfzı Topuz'un eğitim hayatı sadece Türkiye ile sınırlı kalmamış, Strasbourg Üniversitesi'nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans yapmıştır. Paris'teki UNESCO Genel Merkezi'nde özgür haber dolaşımı konusunda önemli görevlerde bulunmuştur.

Uluslararası Katkıları

Uluslararası arenada da etkili olan Topuz, gazetecilik eğitimi seminerleri, basın ahlakı ve gazetecilerin korunması gibi projelerle dünyanın dört bir yanında bilgi ve tecrübesini paylaşmıştır. Özellikle Afrika ve Asya bölgelerindeki gazetecilik eğitimi seminerleriyle tanınmıştır.

Akademik ve Yayıncılık Faaliyetleri

TRT ve BRT gibi önemli kurumlarda görev alan Hıfzı Topuz, aynı zamanda Anadolu, İstanbul ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültelerinde ders vermiştir. Eğitim ve öğretim hayatının yanı sıra, İletişim Araştırmaları Derneği'nin kurulmasında da aktif rol oynamıştır.

51 kitapla literatüre katkıda bulunan Topuz, eserlerinde uluslararası iletişim, basın tarihi, kültür politikaları gibi birçok konuya değinmiştir. "Türk Basın Tarihi", "Uluslararası İletişim" ve "Kültür Politikaları" gibi eserleri geniş bir okur kitlesi tarafından ilgiyle okunmuştur.