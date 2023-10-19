Herkes İstanbul Depremini Merak Ediyor! Ama Ünlü Deprem Uzmanı Başka Bir Bölgeye Dikkat Çekiyor!

İstanbul'da beklenen deprem, herkesin endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bilimsel araştırmalar ve açıklamalar, şehrin gelecekteki deprem riskini ele alıyor. Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'daki deprem tehlikesi dışında başka bir bölgeyi işaret ediyor. İşte detaylar:

İzmir'deki Son Depremin Detayları

AFAD'ın verilerine göre, son olarak İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin merkezi Bayındır olarak açıklandı ve İzmir'in yanı sıra Manisa'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Uyarısı

Deprem sonrası uzmanlar, bölge hakkında çeşitli açıklamalarda bulundular. Ancak, dikkat çeken bir uyarı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, bölgede daha büyük bir tehlikenin varlığına dikkat çekti. Ercan, İzmir Bayındır Yakacık'ta meydana gelen M4.3 büyüklüğündeki depremin, 10.5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, bu depremin daha büyük bir sarsıntının habercisi olabileceğini sözlerine ekledi.

Ercan'ın açıklamaları şu şekildeydi: "İzmir Bayındır Yakacık'ta meydana gelen M4.3 büyüklüğündeki deprem, göçüntülü bir depremdi. Bu bölgenin potansiyel olarak M6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini gösteriyor. Ancak, şu an için bu küçük depremin daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor."