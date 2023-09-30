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Hava Kuvvetleri Komutanlığının Mogan Gölü'nde tatbikat

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Hava Kuvvetleri Komutanlığının Mogan Gölü'nde tatbikat
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen personel kurtarma tatbikatının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen personel kurtarma tatbikatının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerimiz, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile hazırlık seviyesini artırıyor." mesajıyla paylaşılan görüntüde, senaryo gereği suda kalan personelin helikopterle kurtarılması yer alıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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