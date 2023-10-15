Hava Durumu Alarmı: Hangi İller Kar Fırtınasına Hazır Olmalı? İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde hava sıcaklıklarında aniden düşüş yaşanacak. Ayrıca, kar yağışı da ülkemize gelmeye başladı. Van ve Hakkari gibi doğu illerimizde kar yağışı başladı ve batıya doğru yayılıyor. İşte, Meteoroloji'nin son dakika açıklamaları ve il il hava durumu...

Yoğun Kar Yağışı Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinde parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Konya'nın batısı gibi bölgelerde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç bölgelerinde yer yer pus ve sis oluşabileceği uyarısı yapılıyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar

Hava sıcaklıkları, yağış alan bölgelerde azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerine yakın seyredecek. Rüzgar genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Özellikle Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli yağışlar görülebilir. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Toz Taşınımı Uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor, bu durum görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kar Ne Zaman Gelecek?

Van'da başlayan kar yağışı batı illerimize ne zaman ulaşacak? İstanbullular da "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji uzmanlarına göre geçtiğimiz sonbahar ve kış dönemi Türkiye için son 60 yılın en kurak dönemi olarak kayıtlara geçti. Ancak bu yıl El Nino etkisi altındayız ve bu da genellikle bol yağışlı kış mevsimleri getirir. Bu durum, yağış ihtiyacı duyan ülkemiz için umut verici bir gelişme olarak kabul edilebilir. Meteorolojik veriler, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında bol yağışlı bir döneme işaret ediyor.

El Nino Etkisi ve Bol Yağış Beklentisi

Daha önceki deneyimler, El Nino yıllarında Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında genellikle bol yağışlı kış mevsimlerinin yaşandığını gösteriyor. El Nino'nun etkisiyle yağışlar artarken, sıcaklıkta da değişiklikler yaşanabilir. Bu yılın modelleri, Türkiye için bol yağışlı ve soğuk bir sonbahar ve kış mevsimi öngörüyor. Özellikle kasım ayından itibaren yağışlı bir dönem başlaması bekleniyor. Ekim ayının 15-20'si civarında ise yağmur bekleniyor.

İç Kesimlere Kar Yağışı Müjdesi

Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk sistem, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışını getirebilir. Ekim ayının sonlarına doğru kuzeyden gelecek ciddi bir sistemle birlikte, iç kesimlerde sezonun ilk kar yağışı görülebilir. Özellikle Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi şehirlerde bu kar yağışı beklentisi var. İstanbul ve çevresinde ise aralık ayına kadar yoğun yağışlar beklenmiyor, ancak aralıktan itibaren şiddetli yağışlar yaşanabilir. Ocak ve şubat aylarında deniz etkili kar yağışları da mümkün olabilir.