Hatay'da Sürdürülebilir Yaşam Merkezi: KASABA Projesinin Öne Çıkanları

TÜRKONFED, SEDEFED ve Habitat Derneği, depremzedeler için Hatay'da sürdürülebilir bir yaşam merkezi oluşturdu. Bu proje "Ortak İş Birliği Platformu" kapsamında, geniş bir destek ağı ile hayata geçirildi.

KASABA Yaşam Merkezi'nin Bölümleri

Bu özel projede toplam 1.500 kişi kapasiteli yaklaşık 300 konteyner bulunmaktadır. Merkez, üç ana bölümden oluşuyor:

KASABA 1: TÜRKONFED'in üyelerinden gelen bağışlarla inşa edildi.

KASABA 2: Ahbap Derneği ve Philips Türkiye'nin destekleriyle kuruldu.

KASABA 3: Ahbap Derneği ve Borusan Holding'in ana destekleriyle oluşturuldu.

Bu yaşam alanlarında, sadece barınma değil, aynı zamanda psikososyal destek, kütüphane, kodlama eğitimleri ve sanatsal atölyeler gibi çok yönlü hizmetler de sunulmaktadır.

Yöneticilerden Ziyaret ve Destekler

TÜRKONFED, SEDEFED ve Habitat Derneği'nin liderleri, Hatay Samandağ'da bu projeyi ziyaret etti. Ayrıca, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve diğer liderler, kışın yaklaşmasıyla bölgedeki yaşam şartlarının geliştirilmesi ve ekonomik canlandırma gerekliliğine vurgu yaptılar.

KASABA Projesi'nin Önemi

8 Ekim 2023 tarihinde Hatay / Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası, bu üç büyük kuruluş acil yardım ve destek için bir araya geldi. Depremin yaralarını sarmak ve bölge halkına destek olmak için "KASABA" adı verilen sürdürülebilir yaşam merkezi oluşturuldu. Bu projenin amacı, depremzedelere geçici barınma sağlamanın yanı sıra bölgedeki ekonomik ve sosyal yaşamı da desteklemektir.

Liderlerden Görüşler