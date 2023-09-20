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Hatay'da Narenciye Üretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

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Hatay'da Narenciye Üretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Hatay, Türkiye'nin narenciye üretim merkezlerinden biridir. Ancak, son dönemde yaşanan doğal afetler ve ekonomik zorluklar nedeniyle bu alanda birçok sorun yaşanmaktadır. Yıldırım-Kara, "Deprem sonrası yaşanan hasarın telafisi ve narenciye üretiminin devamlılığı için hızlı adımlar atılmalı" diye vurgulamıştır.

Hatay, Türkiye'nin narenciye üretim merkezlerinden biridir. Ancak, son dönemde yaşanan doğal afetler ve ekonomik zorluklar nedeniyle bu alanda birçok sorun yaşanmaktadır. Yıldırım-Kara, "Deprem sonrası yaşanan hasarın telafisi ve narenciye üretiminin devamlılığı için hızlı adımlar atılmalı" diye vurgulamıştır.

Mevsimlik İşçi Sorunları

Her yıl Eylül ve Ocak ayları arasında, 5-6 bin arasında mevsimlik işçi Hatay'a gelir. Ancak, barınma sorunları nedeniyle bu işçilerin kalma koşulları zorlaşmıştır. "İşçi sorunlarına çözüm bulunmadan üretimde verimlilik beklenemez," diyor Yıldırım-Kara.

Ekonomik Zorluklar ve Üretici Teşvikleri

Ekonomik darboğazın etkisi altında olan üreticiler için çeşitli teşviklerin devreye sokulması gerektiğini belirten Yıldırım-Kara, ton başına teşvik uygulamalarının başlatılması gerektiğini dile getiriyor. Ayrıca, üretim maliyetlerinin artması ve akaryakıt fiyatlarının yüksekliği nedeniyle taban fiyat uygulamalarının düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Narenciye Ürünlerinde Kalite

Narenciye ürünlerinin kalitesinin dünya standartlarında olduğuna dikkat çeken Yıldırım-Kara, bu ürünlerin daha yüksek katma değer yaratması için ambalajlama, işleme ve depolama gibi konularda yeniliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Üretim ve Ticaret Modeline Olan İhtiyaç

Hatay Milletvekili, "Gümrük uygulamaları ve vergi yükleri ihracatçılar için aşırı yüksek. Sağlıklı bir üretim ve ticaret modeli oluşturularak bu sorunlar aşılabilir" diye belirtiyor. Narenciye ürünlerinin dönüşümü ve katma değer yaratılması konusunda daha bütünsel bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

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