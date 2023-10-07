Hastane Randevunuz mu Var? Bu Tarihlerde Dikkat! Sağlık Çalışanları İş Bırakıyorlar!

Kocaeli Körfez bölgesinde bir hastanede hasta ve hasta yakınları arasında ortaya çıkan tartışma sonrasında çok ciddi bir olay yaşandı. Bu tartışma esnasında üç doktor saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan doktorlar hızla tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

Sağlık Sektöründe Şiddete Karşı Eylem

Birlik ve Dayanışma Sendikası, bu olayın ardından sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarının son bulması ve çalışanların güvenliğinin sağlanması adına 5 gün süreyle çalışmama kararı aldığını duyurdu.

Sağlık Çalışanlarından Güçlü Mesaj: "Sağlıkta Şiddete Hayır!"

Sendika tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına artık göz yummayacağımızı belirtmek istiyoruz. Doktorlar, hemşireler, ebeler ve diğer tüm sağlık çalışanları olarak, bu şiddet ortamında çalışma koşullarımızın zorlaştığını ve can güvenliğimizin tehlikede olduğunu belirtiyoruz. Sağlık sektöründeki şiddet olaylarını kabul etmeyeceğiz."

Şiddete Karşı 5 Gün İş Bırakma Kararı

9-13 Ekim 2023 tarihleri arasında sağlık çalışanları olarak iş bırakma kararı alındı. Bu tarihlerde sağlık çalışanları hizmet vermeyecek.

Çağrı: Sağlık Sektöründeki Şiddete Son!

Sendika, şiddet olaylarına karşı etkili önlemlerin alınmaması ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin göz ardı edilmesi nedeniyle tüm sağlık emek örgütlerine iş bırakma eylemine katılmaları için çağrıda bulundu.