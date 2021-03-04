Haluk Levent ve AHBAP’a, Yüksek İnsani Değerler Ödülü Verildi

Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından 24 altın değeri yaşatmak amacıyla kamuoyu tarafından alanında örnek olan kişi ve kurumlara verilen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, 6’ncı kez sahiplerini buldu.

Ödüllerden biri de sanatçı Haluk Levent’e takdim edildi. Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından bireysel olarak başladığı sosyal sorumluluk çalışmalarına Ahbap Derneği çatısı altında devam eden sanatçı Haluk Levent’e ve bu bağlamda, yürütülen yardım çalışmalarıyla 7'den 77'e herkesin gönlünü fetheden sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği’ne ödül verildi.

Sanatçı Haluk Levent: “Bu ödül benim için çok anlamlı”

Yoğun programı nedeniyle törene katılamayan Haluk Levent adına ödülü AHBAP Derneği İstanbul Şehir Başkanı Buse Vurucu aldı. AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, ödülle ilgili duygularını çektiği video ile paylaştı. Levent, mesajında “Üsküdar Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri, öğrencileri ve gönül verenleri ve yöneticileri… Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hep bir koşuşturmacadayım. Bu ödül benim için anlamlı. Çok teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sevil Atasoy, AHBAP’a ödülünü takdim etti

AHBAP Derneği İstanbul Şehir Başkanı Buse Vurucu, ödülünü Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy’dan aldı. Buse Vurucu, başta Haluk Levent olmak üzere bütün Ahbaplar adına kendilerini bu ödüle layık gördüğü için Üsküdar Üniversitesi’ne teşekkür etti. AHBAP’ın şu an an aktif olarak 74 şehir 65 üniversitede 30 bine yakın gönüllüyle eğitim, insanlık, yardımlaşma, çevre olmak üzere 8 farklı grupta çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Buse Vurucu, “Pandemi öncesinde sahada gerçekleştiriyorduk etkinliklerimizi, şehirlerimizde ahbaplarımız yüz yüze etkinlikler gerçekleştiriyorlardı. Ama tam bir senedir ne yazık ki pandemi sebebiyle etkinliklerimizi online ortamda gerçekleştiriyoruz. Yardımlaşma görevlerimiz olsun, Ahbaplarımızın kişisel gelişimleri için organize ettiğimiz etkinlikler, seminerler olsun hepsini online ortamda gerçekleştiriyoruz. Hiç ara vermedik ve ara vermeden devam edeceğimizin sözünü size burada da verebilirim. 2017 yılında sevgi ve gerçeğin peşindeyiz diyerek çıktığımız bu yolda hayatına dokunduğumuz kişilerin yüzündeki tebessümü görmek bizleri çok mutlu ediyor o kişilerin hayatlarını hala devam edeceğimizin de destekleriniz için bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Pandemide 24 altın değer kavramının kıymeti anlaşıldı”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında pandemide 24 altın değer kavramının kıymetinin ciddi bir şekilde anlaşıldığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, özellikle genç kuşaklara bu değerleri öğretmenin önemli olduğunun altını çizerek “O yüzden bu değerleri toplumda canlandırmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Değerleri kaybedersek telafisi çok zor olacak” dedi.

Üsküdar Üniversitesi, Adalet, Dürüstlük, Şefkat ve Merhamet, Şeffaflık, Cesaret, Empati ve Sorumluluk, Güven ve Sadakat, Utanma, Alçakgönüllülük, Yardımlaşma, Helalleşme, Selamlaşma, İçtenlik, Bağışlama, Cömertlik, Fedakârlık, Minnettarlık, Çoğulculuk, Katılımcılık, Özgürlükçülük, Hesap Verebilirlik, Uzlaşmacılık, Yenilikçilik, Vefa gibi 24 altın değeri yaşatmayı bir görev addediyor. Bu amaçla her sene Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun değer gördüğü kişi ve kurumlara Yüksek İnsani Değerler Ödülleri (YİDER)’ i takdim ediyor.

Üsküdar Üniversitesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen törende ödüller, Sosyolog Prof. Dr. Beylü Dikeçligil, Psikiyatri ve Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgen Taneli, Yazar Hayati İnanç, AHBAP Derneği Başkanı ve Sanatçı Haluk Levent ile Koronavirüs mücadelesinde hayatını kaybeden ilk sağlık kahramanımız Merhum Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’na verildi.