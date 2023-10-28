Haliç'te Efsanevi Yarış: Koç ve Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımları Karşı Karşıya

Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nin kürek takımları, tarihi "Haliç Dostluk Kupası"nda karşılaştı. Bu heyecanlı mücadele, Kadir Has Üniversitesi'nin Cibali Kampüsü'nden start aldı ve prestijli Rahmi M. Koç Müzesi önünde sona erdi. Ve kupanın bu yılki sahibi Kadir Has Üniversitesi'nin başarılı kürek takımı oldu.

Cumhuriyet'in 100. Yılında Özel Bir Yarış

Cumhuriyetimizin önemli bir dönüm noktası olan 100. yılında, bu iki üniversite onuncu kez dostluk için Haliç sularında yarıştı. Yarışın başlangıç noktası olan Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nden genç sporcular, dakikada ortalama 36 kürek darbesiyle hareket ederek yarışı sonlandırdılar. 7 dakika 17 saniyelik etkileyici bir süreyle Kadir Has Üniversitesi, 10. Haliç Dostluk Kupası'nı kazandı.

Yarışın Öne Çıkan İsimleri

Bu etkileyici yarışta, Koç Üniversitesi'nin kürek takımında; antrenör Yalçın Fidancı'nın yanı sıra dümenci Toprak Ata Kıvrak, Salihcan Kahraman, Ahmet Deniz Aydın, Nejat Işık, Mahmut Yusuf Güşlü, Onur Sapmaz, Cem Berk Görmüş, Furkan Polat ve Emir Saygılı yer aldı. Kadir Has Üniversitesi takımında ise antrenör Burkay Günay, dümenci Melike İdil Çalışkan, Necmi Batuhan Acar, Görkem Tekoğlu, Metehan Kara, Emirhan Yıldırım, Emre Keklik, Enver Erman, Berkay Öztürk ve Murat Alp Yardım performanslarıyla dikkat çekti.

Rektörlerden Özel Mesajlar

Yarışın ardından gerçekleşen ödül töreninde Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, "Bu yarışın parçası olmak, hem Cumhuriyetimizin 100. yılını hem de üniversitemizin 30. yılını kutladığımız bu dönemde büyük bir onur." dedi.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise, "Koç ve Kadir Has Üniversitesi'nin kürek takımlarını kutluyor, bu dostluk yarışmasının Cumhuriyetimizin gelecekteki yıllarında da sürmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Bu anlamlı ve rekabet dolu yarış, hem sporun hem de dostluğun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.