Haliç'te Efsanevi Yarış: Koç ve Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımları Karşı Karşıya

Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nin kürek takımları, tarihi "Haliç Dostluk Kupası"nda karşılaştı. Bu heyecanlı mücadele, Kadir Has Üniversitesi'nin Cibali Kampüsü'nden start aldı ve prestijli Rahmi M. Koç Müzesi önünde sona erdi. Ve kupanın bu yılki sahibi Kadir Has Üniversitesi'nin başarılı kürek takımı oldu.