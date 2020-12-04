Hakkında 48 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Bursa'da yakalandı

BURSA (AA) - Hakkında çeşitli suçlardan 48 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 21 ayrı mahkemece hakkında 48 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.U'nun (51) bir arkadaşına ait iş yerinde saklandığını belirledi.

Polis, hükümlüyü Atıcılar Mahallesi'ndeki adreste gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen T.U, cezaevine gönderildi.







