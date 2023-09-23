Hakim ve Savcı Olacaklara Müjde Tarih Açıklandı! Kaç Kişi Alınacak ve Kimler Başvurabilir? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni hakim ve savcı yardımcısı seçimleri için 23-24 Aralık'ta sınav yapılacağını ifade etti. Tunç, bu sınavı geçen adayların üç yıl boyunca görev alacaklarını belirtti.

Adalet Bakanı'nın Pendik Ziyareti ve Konuşmaları

Yılmaz Tunç, Pendik Kaymakamlığı ve Pendik Belediyesi'ne yapılan ziyaretler sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı olarak Pendik'e gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Tunç, burada anı defterini de imzaladı.

Danıştay Kararı ve Uluslararası Yükümlülükler

Tunç, havalimanlarında hakimlerin üst aramaları konusundaki Danıştay kararına da değindi. Kararın itiraza açık olduğunu ve Ulaştırma Bakanlığı'nın davalı taraf olduğunu belirterek, uluslararası sözleşmelerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

20 Binden Fazla Personel Alımı Yapılacak

Tunç, "Yaklaşık 1.000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacaktır. Bunlar, Adalet Akademisi'nde eğitim alacaklar ve tecrübeli hakimlerle birlikte çalışarak mesleki deneyim kazanacaklar," dedi. Ayrıca, hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacağını ve toplamda 20.857 yeni personel alımı olacağını açıkladı.

Yeni Anayasa Hedefi ve Türk Milleti

Pendik Ak Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde, Tunç, Türk milletini yeni bir anayasayla buluşturmayı planladıklarını belirtti. Ak Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in de eşlik ettiği ziyarette, Tunç, son dört yılda İstanbul'un büyük kayıplar yaşadığını ve bunları telafi etmeyi hedeflediklerini de dile getirdi.