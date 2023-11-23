Hafta Sonuna Program Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Bu Şehirlerde İçin Alarm Verdi! Bomba Siklon Geliyor! Bomba Siklon Nedir?

Son dakika gelişmelerine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hafta sonu kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ayrıca, Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bomba siklon" ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Bu haberler, son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen meteorolojik olayların etkilerini ve önlemlerini mercek altına alıyor.

Bomba Siklon Nedir ve Etkileri Nelerdir?

Bomba siklon, atmosfer basıncının 24 saat içinde en az 24 milibar düşmesiyle meydana gelen, hızla şiddetlenen bir siklon türüdür. Bu olay, genellikle sert hava koşullarına ve yoğun yağışlara neden olur. Özellikle ABD'de sıkça karşılaşılan bu terim, Türkiye'de de son dönemlerde yaşanan hava olaylarıyla gündeme gelmiştir.

İstanbul ve Çevresinde Beklenen Hava Durumu

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın saatte 80-110 km hıza ulaşabileceği ve ani sıcaklık düşüşlerinin yaşanabileceği bildiriliyor. Bu durum, İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar için dikkatli ve hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Bölgesel Hava Durumu Tahminleri

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. Akşam saatlerine kadar yağışın devam etmesi bekleniyor.

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. Akşam saatlerine kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Edirne: Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı bir hava tahmin ediliyor.

Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı bir hava tahmin ediliyor. İstanbul: Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kocaeli: Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

Önlemler ve Uyarılar

Bu tür şiddetli hava koşullarında, vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır. Rüzgarın şiddetli olacağı ve ani sıcaklık değişikliklerinin yaşanabileceği bu dönemde, özellikle yaşlılar ve çocuklar için ekstra tedbirler alınması önerilmektedir.