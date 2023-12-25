Güvenlik Güçleri Göçmen Kaçakçılarına Göz Açtırmıyor: Kalkan-4 Başarıyla Tamamlandı

Kalkan-4 operasyonu, Türkiye'nin birçok bölgesinde eş zamanlı olarak düzenlenmiş, geniş çaplı bir güvenlik harekatıdır. Bu operasyonla, 4 bin 568 düzensiz göçmen tespit edilmiş ve ilgili işlemler başlatılmıştır. Yakalanan 192 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 41'i tutuklanmış, 7'si hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Geri kalan şüphelilerin işlemleri ise devam etmektedir.

Operasyonun Amacı ve Önemi

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Kalkan-4 operasyonunun temel amacı, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan kaçakçılarına karşı etkin bir mücadele yürütmektir. Bakan Yerlikaya, bu tür faaliyetlere asla izin verilmeyeceğini ve kaçakçıların adalete teslim edileceğini vurgulamıştır.

Operasyonun Güvenlik Güçleri Tarafından Yürütülmesi

Operasyon, jandarma ve polis ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda başarıya ulaşmıştır. Bakan Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etmiştir. Operasyon, sadece yakalanan sayılarla değil, aynı zamanda düzensiz göçmenlere ve kaçakçılara karşı gösterilen kararlılıkla da önem taşımaktadır.