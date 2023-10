Gürer: Niğde bitmeyen yatırımlar kenti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda, söz alarak, Niğde’nin çözüm bekleyen sorunlarını anlattı.

28 yıl önce temeli atılan havalananın halen yapılamadığını, yıkılan spor salonu inşaatına başlanamadığını, ilkokullardan sonra orta okulların da kapanmaya başladığını, 42 ilin yararlandığı IPARD’dan yararlanamadığını, söz verilen yatırımların başlamadığını söyleyen Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin sorunlarına AKP iktidarının kulak tıkadığını belirtti.

NİĞDE’NİN TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLEMİYOR

Niğde’nin Orta Anadolu'nun ortasında unutulan tarihi, doğası ve folkloruyla zengin bir il olduğuna değinen Gürer, “Tarım şehri olduğu kadar doğa ve turizm açısından da her olanağı olmasına karşın turizmden gerekli payı alamamaktadır. Aladağlar ve Bolkarlar gibi dünyada bilinen ama Niğde için faydalı kılınamayan dağcılık ve turizm için çekim alanlarına sahiptir” dedi.

KAHRAMANLAR DİYARI NİĞDE

Ünlü felsefeci Tyanalı Apollonous’ un doğduğu, Mustafa Kemal Atatürk'le Millî Mücadelede her cephede savaşan kahramanların yaşadığı bir kent olan Niğde ve Niğdeliler için Atatürk’ün, "Benim Niğde'ye alakam büyüktür ve ben Niğdelileri her zaman sevmişimdir." Sözlerini de hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Millî Mücadelede Niğdeliler 5 uçak alınması için yardım topladıkları gibi, cumhuriyeti top atışlarıyla ilk kutlayan ildir. AKP iktidarlarına kadar hemen hemen her hükûmete bakan vermiş, ülkesine ve memleketine bağlı insanların kentidir Niğde. Ömer Halisdemir'den Çanakkale' de Seyit Onbaşı'nın sırtına top mermisini veren Ali Çavuş'a kadar vatan için her cephede şehitleri olanların yurdudur Niğde” diye konuştu.

KÖYLERDE OKULLAR KAPANIYOR

Niğde'de köy ilkokullarından sonra bu yıl da 8 köy ortaokulunun kapandığını hatırlatan Gürer, “Özellikle Ulukışla ilçesinin Eminlik köyü gibi yeterli öğrenci temin edilmesine karşın âdeta zorla kapatılan ortaokulumuzla kırsalda eğitim sorunlu durumdadır. Çiftehan gibi okul öncesi ve ilkokul öğretmeni açığı olan köylerimiz bulunmaktadır. Köylerde okul yok, internet yok, sosyal yaşam yok, çiftçiye destek de yok. Bunun yansıması kırsalın boşalması olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

28 YILDIR HAVAALANI BEKLİYORUZ

Niğde bitmeyen yatırımlarıyla da ünlü olduğuna değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Niğde havaalanının temeli 1996 yılında atılmıştır, tesisin bekçisi emekli olmuş, daha bugüne kadar havaalanına çivi çakılmamıştır. Niğde'den sonra il olan bölgelere havaalanları yapılmış, Niğde'de yirmi sekiz yıldır havaalanı inşaatı başlamamış; 4 Cumhurbaşkanı, 9 Başbakan, 20 Ulaştırma Bakanı eskitmiş, temeli ve yol kenarına dikilen tabelası hâlâ durmaktadır. Havaalanının yapılması için söz verme rekoru dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a aittir. 2 kez Başbakan, 2 kez de Ulaştırma Bakanı olarak Niğdelilere havaalanı sözünü vermiş ama bu gerçekleşmemiştir. 2018 yılında Niğde havaalanının yapılmamasını maketle protesto ettiğimiz süreçte Niğde'ye geldiğinde "Onlar maket yapar, biz gerçeği yaparız; kısa sürede Niğde havaalanını yapacağız." demesinden bu yana da beş yıl geçmiştir” şeklinde konuştu.

TIP FAKÜLTESİ VAR FAKÜLTENİN HASTANESİ YOK

Yüksek hızlı tren projelerinde Niğde merkezin adının geçmediğine de dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “. Niğde Üniversitesinin tıp fakültesi var, fakülteye ait bir hastane yok; eğitim ve araştırma hastanesinden bu anlamda yararlanılmaktadır. Niğde Kapalı Spor Salonu 2021 yılında yıkılmış, yenisinin inşaatı merkezde hâlen başlamamıştır” dedi.

ENTEGRE TESİSİMİZ BİLE YOK

Niğde’de üretilen patates, elma, lahana, kiraz, fasulye, çavdar, domates, karpuz gibi ürünlerde Niğde’nin ilk sıralarda olduğuna da dikkat çeken Gürer, “ Bahçe ve tarla ürünlerinde ise ürünlerin tamamını yetiştirmesine rağmen bu bağlamda bir entegre tesisi dahi yoktur. Toprak Mahsulleri Ofisi bölgede daraltılmış, üretici tüccarın insafına bırakılmış, üretim kooperatifçiliği bölgede geliştirilmemiştir. Pancar ve mısır taban fiyatları da üreticiyi şaşkına çevrilmiştir. Yüksek girdi maliyetlerine rağmen üretici üretmeye devam etmektedir. Hayvancılıkta artan yem fiyatları küçük aile tipi işletmelerinin ağıllarını boş bırakmıştır” diye konuştu.

IPARD’DA YOKUZ

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi'nde 42 ilin olduğuna dikkat çeken Gürer, ”Bu projede Niğde yoktur; lisanslı depoculukta 42 il var, Niğde yoktur. "Dağı taşı ekin." diyenler Niğde'de kurak arazilerin su sorunlarının çözülmesi konusunda yeterli göletleri dahi gerçekleştirmemiştir” ifadelerini kullandı.

GÖLET SORUNU

Karanlıkdere, Himmetli, Darboğaz, Ören, Tepeköy, Şeyhler, Halaç, Gedelli, Emirler, Güney, Altunhisar gibi gölet sorunu yaşayan bölgelerin olduğuna işaret eden Ömer Fethi Gürer, “ Bayağıl ve Güllüce gibi yapılmayan köy yolları, Kemerhisar gibi belediyesi Cumhuriyet Halk Partili olduğu için destek alamayan yerlerimiz ilgi beklemektedir” dedi.

1992 YILINDAN BERİ KAYAK MERKEZİ BİR TÜRLÜ TAMAMLANAMADI

1992 yılında 3.140 metre rakımlı Bolkar Dağları'na yapılacağı belirtilen kayak merkezinin temeli atıldığını, inşaat belli bir noktaya geldiğini hatırlatan Gürer, “Ne yazık ki bu kayak merkezi de gerçekleşmemiştir. Meydan Yaylası mevkisinde Çinili Göl ve Karagöl'ün bulunduğu alanda yapılacağı söz verilen telesiyej ve teleski de ne yazık ki bugüne kadar gerçekleşmemiştir” dedi.

YARIM KALAN PROJELER

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin orunlarıyla ilgili konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Niğde, pazarları yanında, el sanatlarıyla önemli bir merkezdir. 30'a yakın el sanatı tükenmek üzeredir, halıcılık bitme noktasındadır. Niğde'de Vakıflar Genel Müdürü hangi işe el attıysa o da tamamlanmamıştır. Bor'da Eski Hamamı Osmanlı beş yılda yapmış, dokuz yılda hâlen daha Vakıflar onarımı bitirememiştir. Aynı şekilde, bölgedeki Cığızoğlu Konağı da yapılmış ama açılması gerçekleştirilmemiştir. Bunun gibi başladığı işleri yarım kalan çok proje de bulunmaktadır. AKP iktidarları döneminde hak ettiği değeri alamayan Niğde, sorunları kendi ölçeğinde çözme çalışmasına devam etmektedir…”