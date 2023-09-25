Gülben Ergen'in Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Kilis'te Yeni Bir Anaokulu Açtı: "Çocuklar Gülsün Diye-TPF Anaokulu

Gülben Ergen, kurucusu ve başkanı olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği', 25 Eylül'de Kilis'te açtığı 46. anaokulu ile çocuklara destek sağlamaya devam ediyor. Bu anaokulunun yapımını Turkish Philanthropy Funds üstlendi ve okula "Çocuklar Gülsün Diye-TPF Anaokulu" adı verildi.

“Çocuklar Gülsün Diye-TPF Anaokulu’nun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Turkish Philanthropy Funds yöneticileri, Kilis Valisi Sn. Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Sn. Servet Ramazan ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden etkilenen illerimiz için çalışmaya devam ediyor. “11 İlimizde 11 Anaokulu” sloganıyla başlattığı kampanya doğrultusunda Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde 3 anaokulunu tamamlayıp Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim etmişti. Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim edilen 3 anaokulunda yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımız eğitim almaya başlayacaklar.

Kilis’te açılan 46. Çocuklar Gülsün Diye – TPF Anaokulu gelecek nesillerimizin temel taşlarını oluşturacak çocuklarımızın hayata karşı daha güçlü durmaları, daha aydınlık bir geleceğe katkı sağlamaları ve bilinçli birer birey olarak yetişmeleri için sağlam temeller atılmasında önemli bir rol alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Gaziantep-Islahiye, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Hani, Denizli, Siirt, Kilis’te anaokulları yaptı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.