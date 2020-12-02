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Google dolandırıcılarına dikkat!

Google’ın ücretsiz verdiği, firma ve şirketleri haritalarda görünmesine yönelik hizmet için para talep eden dolandırıcılar, vatandaşları mağdur ediyor.

Google dolandırıcılarına dikkat!

Google’ın ücretsiz verdiği, firma ve şirketleri haritalarda görünmesine yönelik hizmet için para talep eden dolandırıcılar, vatandaşları mağdur ediyor. Google adına faaliyet gösterdiğini iddia eden dolandırıcılar, internetle yapılan işlemlerin yoğunlaştığı koronavirüs sürecinde arama motorunun haritalarında kaydı bulunan işletmelere telefonla ulaşıyor.

Bu kişiler, işletmelerin haritada görünmeye devam etmesi için 500 liraya kadar para talep ediyor. İşletme sahipleriyse bedava aldıkları hizmetin ücretli hale geldiğini düşünerek, banka havalesiyle parayı gönderiyor ya da sözleşme teslimi sırasında kargo şirketi görevlilerine nakit olarak ödüyor.

Dolandırıldıklarını anlayıp para iadesi için firmaların telefonlarını arayanlar ise muhatap bulamıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
GoogleDolandırıcılık
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