Gloria Sports Arena, Dünyaca Ünlü Masa Tenisi Turnuvasına Ev Sahipliği Yaptı

Gloria Hotels & Resorts'un spor ve sporcuya olan katkılarıyla tanındığını hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda, yatırımını Gloria Sports Arena'ya yönlendiren bu prestijli kuruluş, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. WTT Contender olarak bilinen dünyanın en prestijli masa tenisi turnuvalarından biri, bu yıl ilk defa Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Masa Tenisi Federasyonu ve Gloria Sports Arena İşbirliği

Sporun birçok branşında tarihi ve önemli turnuvalara ev sahipliği yapmış olan Gloria Sports Arena, bu sefer masa tenisi tutkunları için kapılarını açtı. Ulak Spor Kulübü ve Smart Casual işbirliğiyle, Masa Tenisi Federasyonu onayıyla düzenlenen bu turnuva, 16-22 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Sonuçlar: Dünya Çapında Bir Rekabet

Gloria Sports Arena, Avrupa'nın en kapsamlı spor komplekslerinden biri olma özelliğine sahip. Bu turnuva için de 40 ülkeden 120'nin üzerinde sporcunun katılımıyla büyük bir organizasyon gerçekleştirildi. Türkiye Masa Tenisi Milli Takımı, bu büyük etkinlikte geniş bir kadro ile temsil edildi. Erkekler kategorisinde Fransız Felix LEBRUN şampiyon olurken, kadınlarda Japonya'dan Hina HAYATA birinci oldu. Çift erkeklerde Koreli Lim JONGHOON & An JAEHYUN ikilisi zaferi elde ederken, çift kadınlarda ise Taylandlı Orawan PARANANG ve Suthasini SAWETTABUT ikilisi birinciliği kazandı.

WTT ve ITTF Onaylı Uluslararası Turnuva

Bu prestijli turnuva, hem WTT (World Table Tennis) hem de ITTF (Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu) tarafından onaylanmış uluslararası bir etkinliktir. Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde ilk defa gerçekleştirilen bu turnuva, Türkiye'nin spor alanındaki uluslararası başarısını bir kez daha kanıtladı.