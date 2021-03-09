Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok...
İstanbul'un barajlarındaki su oranı 9 ay sonra yüzde 60'ı geçti
İstanbul'un barajlarındaki su oranı 9...
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük...
Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek
Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam...
Diyanet İşleri Başkanlığı: Hac ibadeti kura ve kayıt hakları 2021 için devam etmektedir
Hac ibadeti kura ve kayıt...

Gezgin Nasife Canbolat önerilerde bulundu

Seyahate olan düşkünlüğüyle tanınan sosyal medya içerik üreticisi Nasife Canbolat, 2021 yılı modasına ilişkin önerilerde bulundu.

Gezgin Nasife Canbolat önerilerde bulundu

Sosyal paylaşım uygulaması Instagram'da dünyanın dört bir yanından, 750 bini aşkın takipçisi bulunan Nasife Canbolat'ın paylaşımları birbirinden özgün moda trendini gözler önüne seriyor. Tarzıyla takipçilerinin beğenisini toplayan Nasife Canbolat, 2021'in kış aylarında da 'güçlü kollar'ın trend olacağını söyleyerek, "Kalın omuzlar ve vatkalı parçalar bu sezon için çok ideal. Böylelikle hem güçlü bir imaj çizebilir hem de retro bir havaya bürünebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Modanın aslında kendini tekrar eden bir yapıda söyleyen Canbolat, "Hiçbir parçanın modası sonsuza kadar geçmez. Geçmiş dönemlerde kullandığımız parçalar, moda rüzgarının tersten esmesiyle tekrardan gün yüzüne çıkabilir. O yüzden, geçmiş dönemde aldığınız kıyafetlere 'demode' gözüyle bakmamak gerek. Doğru kombinle harikalar yaratabilirsiniz" diye konuştu.
O BİR SEYAHAT TUTKUNU
Kendisini 'Dünya Vatandaşı' olarak tanımlayan Nasife Canbolat ayrıca, dünyanın birçok şehrine seyahat etti. Seyahat tutkusunu takipçileriyle de paylaşan Canbolat, gezip gördüğü yerlerden birçok fotoğrafı da Instagram hesabından paylaşıyor. Renkli ve eğlenceli kişiliğiyle Nasife Canbolat'ın paylaşımları binlerce beğeni alıyor.
Nasife Canbolat'ın 'nazife3699' kullanıcı isimli hesabının Instagram'da kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşması bekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Nasife Canbolat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.